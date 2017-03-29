МВФ уже ничего не мешает предоставить Украине очередной транш - Фурса

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд одобрил обновленные макропрогнозы Нацбанка. Об этом сообщил регулятор. В Нацбанке также назвали дедлайн получения очередного транша макрофинансовой помощи — до конца этого месяца. Однако в расписании заседаний Совета директоров МВФ на март украинского вопроса до сих пор нет.

Когда на самом деле Украина сможет получить очередной транш МВФ, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

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"Скоро точную дату назовет сам Фонд, скоро, потому что два основных условия, для того, чтобы был назначен Совет, это макропрогноз, который НБУ передал и Фонд уже одобрил, и разблокировка деятельности российских банков, уже были выполнены. Соответственно, теперь ничего из того, что публично было высказано, ничего не мешает запустить. Те претензии, которые были озвучены, они уже удовлетворены", — отметил Фурса.

Ранее совет директоров МВФ перенес рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования страны. По данным Минфина Украины, перенос сроков заседания вызван, в том числе, "потребностью в уточнении расчетов по экономическим последствиям" от блокады Донбасса.