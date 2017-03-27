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    Миссия МВФ по вопросам налоговой политики завершила работу в Украине

    Тема:

    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by (326)

    (обновлено: )27402
    В Минфине сообщили, что украинское ведомство получило консультативную помощь относительно регулирования контроля над трансфертным ценообразованием, совершенствования упрощенной системы налогообложения и внедрение правил BEPS.
    Международный валютный фонд. Архивное фото
    MANDEL NGAN/AFP

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Техническая миссия Международного валютного фонда по вопросам налоговой политики завершила работу в рамках двухнедельного визита в Украину, сообщает в понедельник пресс-служба Минфина Украины в Facebook.

    Международный валютный фонд (МВФ)
    Фото из аккаунта МВФ на Flickr
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    23 марта Минфин сообщил, что техническая миссия МВФ начала работу в Украине. Среди ключевых вопросов в повестке дня — оценка и рекомендации МВФ по концепции развития Государственной фискальной службы Украины.

    "Министерство финансов продолжает работать над реализацией налоговой реформы. Сегодня техническая миссия МВФ по вопросам налоговой политики завершила работу в рамках двухнедельного визита в Украину", – говорится в сообщении.

    Сообщается, что в рамках визита Минфин получил консультативную помощь, в частности, относительно регулирования контроля над трансфертным ценообразованием, совершенствования упрощенной системы налогообложения и внедрение правил BEPS. Также миссия предоставила рекомендации относительно внедрения налога на выведенный капитал.

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    Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиардов долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина рассчитывает получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

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