Порошенко назвал причину отсрочки транша МВФ

УНИАН

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко назвал причину, по которой МВФ перенес выделение Украине очередного транша. По словам главы государства, блокада Донбасса повлияла на решение международной экономической организации.

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"Вопрос по Украине пропал сегодня с повестки дня МВФ. Это и есть влияние политических рисков", — сказал президент, открывая Совет регионального развития в понедельник.

По его словам, "причиной отсрочки стали последствия блокады".

Президент сообщил, что по этому вопросу проведет в понедельник интенсивные переговоры с Нацбанком, Минфином, "чтобы исправить те результаты", которые были вызваны последствиями блокады.

"Мы должны объединиться, чтобы в ближайшее время получить транш", — добавил президент.

Он также добавил, что транш МВФ критически необходим Украине для пополнения резервов.

СНБО в среду одобрил предложение президента Петра Порошенко о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР и ЛНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.