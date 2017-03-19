Гройсман: МВФ перенес вопрос по Украине из-за пересмотра макропоказателей

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. МВФ перенес рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы сотрудничества с Украиной для оценки возможного пересмотра макроэкономических показателей в 2017 году в связи с блокадой Донбасса, заявил премьер Владимир Гройсман.

Смотрите также: Степанюк: жалкий миллиард от МВФ не потянет за собой инвестиции в Украину

Ранее в воскресенье министерство финансов подтвердило, что совет директоров МВФ перенес рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования Украины. По данным министерства, "перенос сроков проведения заседания вызван исключительно потребностью в уточнении расчетов по экономическим последствиям от мер, применяемых Украиной в ответ на блокаду Донбасса, и от захвата украинских предприятий на неподконтрольных правительству территориях Донбасса, а также в связи с признанием российской стороной документов, выданных на этих территориях".

"Чтобы посмотреть и оценить, какие макроэкономические показатели будут в 2017 году", — сказал Гройсман в воскресенье в эфире телеканала "Украина", комментируя причины переноса МВФ рассмотрения вопроса по Украине.

Премьер отметил, что из-за потери горно-металлургическом комплекса Донбасса украинская экономика "будет становится слабее" и правительству придется пересматривать прогноз экономического роста страны.

СНБО в среду одобрил предложение президента Петра Порошенко о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР и ЛНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.