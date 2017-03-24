Дьяченко: Гройсман должен уволить Данилюка за провал с МВФ

"В ситуации, когда нам отказал Международный валютный фонд, было бы правильно пожертвовать человеком, которого связывают с МВФ больше всех, а именно министром финансов. Именно его называют одним из претендентов на премьерское кресло, как почти ставленника МВФ", — заявил директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко во время традиционного пятничного клуба политилогов в редакции РИА Новости Украина.

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Ранее совет директоров МВФ перенес рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования страны. По данным Минфина Украины, перенос сроков заседания вызван, в том числе, "потребностью в уточнении расчетов по экономическим последствиям" от блокады Донбасса.

Во вторник Нацбанк Украины обнародовал обновленный макроэкономический прогноз, где ухудшил данные по росту экономики страны на 2017 год с 2,8% до 1,9% в связи с блокадой Донбасса, но при этом регулятор не ожидает значительного влияния блокады на инфляцию и курс гривны.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина рассчитывает получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.