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    Cоцсети: МВФ, дай денег - черту бедности перемещать будем

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    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by (338)

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    В Украине живется непросто. Особенно сейчас. Об этом лишний раз напоминают различные отчеты и рейтинги. Согласно последнему из них, за чертой бедности в Украине живет 60% населения. Как отреагировали на такие новости сами украинцы в соцсетях?
    Международный валютный фонд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Сегодня за чертой бедности в Украине живет большая часть населения — 60 процентов. Об этом заявил представитель программы развития ООН в Украине Нил Уокер, презентовавший накануне очередной отчет рейтинга развития. "Что касается Украины, то мы говорим о 1,7 миллиона внутренне перемещенных лиц, 2,8 миллиона людей с инвалидностью, 60 процентов населения, которые находятся ниже черты бедности", — отметил Уокер.

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    Да, с рейтингами Украине в последнее время не особо везет. По итогам прошлого года Украина опустилась на 3 пункта в рейтинге ООН по Индексу человеческого развития, заняв 84-е место из 188 стран. К тому же согласно прогнозам Bloomberg's Misery Index (индекс бедности или обездоленности), основанном на прогнозах инфляции и безработицы, в 2017 году Украина останется в десятке самых бедных стран Европы. А еще Украина стремительно теряет позиции и в рейтинге счастливых стран….

    В украинском сегменте соцсетей такая статистика стала поводом для очередного шумного обсуждения, породившего многочисленные комментарии: "да уж статистика не самая приятная, но мне почему-то кажется, что за последние лет 10 ничего не изменилось, понятно, что процент вырос, но он и так был велик, что заставляет задуматься, что же мы все это время делаем не так?" "Та врут все. Реформы ж успешные, экономика на поправку идет. Че им не нравится", — нашлись в сетях и такие комментарии.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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