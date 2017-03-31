Прогремели на весь мир. Украина ставит рекорды по статистике бедности

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Печальная статистика

Последние данные ООН по рейтингу человеческого развития в мире вовсе не внушают оптимизма: 60% украинцев живут за чертой бедности. Об этом заявил представитель программы развития ООН в Украине Нил Уокер на презентации отчета.

Критериями оценки стали ВВП на душу населения и покупательская способность.

"Что касается Украины, то мы говорим о 1,7 миллиона внутренне перемещенных лиц, 2,8 миллиона людей с инвалидностью, 60% населения, которые находятся ниже черты бедности", — сказал он.

В рейтинге человеческого развития ООН, который представлял Уокер, Украина заняла 84 место, тогда как в прошлом отчете занимала 55.

В целом по стандартам ООН, если человек тратит на проживание и продукты менее 5 долларов в день, а в месяц это менее 150 долларов (учитывая не только питание, но и расходы на коммунальные платежи, проезд и пр.), то он живет за порогом бедности.

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Учитывая методологию ООН, 150 долларов по курсу 27 гривен за доллар равняется 4050 грн. Каждый, кто имеет доходы ниже этой черты, автоматически попадает за черту.

Если применить эти цифры к жизни среднестатистического украинца, то они просто несравнимы. На данный момент в Украине прожиточный минимум – 1544 грн, что в соответствии с официальным курсом НБУ, около 57 долларов — 1,8 доллара в день, то есть почти в 3 раза меньше установленных норм.

Тем временем, эксперты в Украине отмечают, что показатель бедности в Украине вырос в 2 раза, и это только за последний год. При этом ранее в 2015 году в Институте демографии и социальных исследований НАН Украины сообщали, что 28% населения живут за чертой бедности.

За чертой

Несмотря на заявления властей, что главной задачей в 2017 году станет борьба с бедностью, пока в реальности улучшения украинцы вряд ли почувствовали. Из-за резкого роста тарифов и цен украинцы вынуждены экономить буквально на всем, а долги по коммуналке растут в геометрической прогрессии. Тем временем, лечение, туризм и развлечения становятся для большинства непозволительной роскошью.

Так, лишь за два года в Украине более чем в четыре раза стала дороже горячая вода и более чем втрое втрое — отопление.

При этом лишь с апреля 2014 по июнь 2015, произошло 300% девальвации гривны и почти 60% инфляции, писал Марат Пригожин.

В январе 2017 года премьер Владимир Гройсман заявлял, что правительство предпринимает первые шаги по преодолению бедности в Украине, увеличивая вдвое минимальную зарплату и повышая зарплаты учителям, врачам и спасателям. Однако жить от этого легче не стало.

Если взять к примеру учителей, то, как сообщала министр образования Лилия Гриневич, с 1 января 2017 года средняя заработная плата учителя общеобразовательной школы возросла до 4 800 — 6 800 гривен.

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"Если это молодой учитель, который еще не имеет стажа и высокой квалификационной категории, в 2016 году средняя заработная плата таких учителей составляла ориентировочно более 3 600 гривен. Сейчас это более 4 800 гривен. Если мы возьмем учителя высшей квалификационной категории, то средняя заработная плата с надбавками для учителя высшей квалификационной категории в 2016 году составила чуть меньше 5 000 гривен, сейчас она составляет более 6 800 гривен", — говорила Гриневич.

Но, если сделать простой расчет и взять зарплату учителя высшей квалификации в 7000-8000 тысяч гривен в месяц, то это получается около 250 грн в день, что равно менее 10 долларам! Следует учесть, что это расчет из самой высокой зарплаты и без учета трат на коммуналку. Как можно прожить семьям с детьми на эти деньги?

По последним данным Госстата, по состоянию на февраль текущего года украинцы задолжали за коммуналки 26,2 миллиарда гривен, что эквивалентно почти миллиарду долларов.

Больше всего долг украинцев вырос за отопление — на 706,2 миллионов гривен до 11,8 миллиарда гривен. За газ задолженоость увеличилась на 96,6 миллиона гривен, превысив 10 миллиардов гривен.

Больше всех не платят за коммуналки в Киеве (2 688,554 млн гривен), Днепропетровской (1 941,661 млн гривен) и Харьковской (1 872,666 млн гривен) областях; за газоснабжение — в Днепропетровской (1 565,438 млн гривен), Харьковской (1 542,465 млн гривен) и Одесской (1 476,060 млн гривен) областях.

В то же время наибольшая задолженность по квартирной плате в феврале зафиксирована в Днепропетровской (547,384 млн гривен), Донецкой (271,445 млн гривен) областях и в Киеве (447,235 млн гривен).

В этой связи тонко подметила у себя в Facebook, комментируя сегодняшнюю ситуацию, известная украинская певица Мария Бурмака: "Такое чувство, что со всеми нововведениями в тарифах и абонплатах, скоро никто не будет платить ничего.. Даже самые стойкие адепты порядка..".

По материалам из открытых источников интернет