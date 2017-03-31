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    Аналитика и комментарии

    Прогремели на весь мир. Украина ставит рекорды по статистике бедности

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    По уровню жизни Украина остается одной из беднейших стран в мире. Из-за роста цен и тарифов украинцы вынуждены экономить буквально на всем. Тем временем, последние данные ООН вовсе не внушают оптимизма - 60% украинцев живут за чертой бедности.
    Пожилая женщина просит милостыню в центре Кишинева
    REUTERS Gleb Garanich

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Печальная статистика

    Последние данные ООН по рейтингу человеческого развития в мире вовсе не внушают оптимизма: 60% украинцев живут за чертой бедности. Об этом заявил представитель программы развития ООН в Украине Нил Уокер на презентации отчета.

    Критериями оценки стали ВВП на душу населения и покупательская способность.

    "Что касается Украины, то мы говорим о 1,7 миллиона внутренне перемещенных лиц, 2,8 миллиона людей с инвалидностью, 60% населения, которые находятся ниже черты бедности", — сказал он.

    Отношение украинцев к деньгам
    РИА Новости Украина
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    В рейтинге человеческого развития ООН, который представлял Уокер, Украина заняла 84 место, тогда как в прошлом отчете занимала 55.

    В целом по стандартам ООН, если человек тратит на проживание и продукты менее 5 долларов в день, а в месяц это менее 150 долларов  (учитывая не только питание, но и расходы на коммунальные платежи, проезд и пр.), то он живет за порогом бедности.

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    Учитывая методологию ООН, 150 долларов по курсу 27 гривен за доллар равняется 4050 грн. Каждый, кто имеет доходы ниже этой черты, автоматически попадает за черту.
    Если применить эти цифры к жизни среднестатистического украинца, то они просто несравнимы. На данный момент в Украине прожиточный минимум – 1544 грн, что в соответствии с официальным курсом НБУ, около 57 долларов — 1,8 доллара в день, то есть почти в 3 раза меньше установленных норм.

    Тем временем, эксперты в Украине отмечают, что показатель бедности в Украине вырос в 2 раза, и это только за последний год. При этом ранее в 2015 году в Институте демографии и социальных исследований НАН Украины сообщали, что 28% населения живут за чертой бедности.

    За чертой

    Несмотря на заявления властей, что главной задачей в 2017 году станет борьба с бедностью, пока в реальности улучшения украинцы вряд ли почувствовали. Из-за резкого роста тарифов и цен украинцы вынуждены экономить буквально на всем, а долги по коммуналке растут в геометрической прогрессии. Тем временем, лечение, туризм и развлечения становятся для большинства непозволительной роскошью.

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    РИА Новости Украина/Youtube
    Скаршевский: запрет денежных переводов из РФ сделает украинцев беднее

    Так, лишь за два года в Украине более чем в четыре раза стала дороже горячая вода и более чем втрое втрое — отопление.

    При этом лишь с апреля 2014 по июнь 2015, произошло 300% девальвации гривны и почти 60% инфляции, писал Марат Пригожин.

    В январе 2017 года премьер Владимир Гройсман заявлял, что правительство предпринимает первые шаги по преодолению бедности в Украине, увеличивая вдвое минимальную зарплату и повышая зарплаты учителям, врачам и спасателям. Однако жить от этого легче не стало.

    Если взять к примеру учителей, то, как сообщала министр образования Лилия Гриневич, с 1 января 2017 года средняя заработная плата учителя общеобразовательной школы возросла до 4 800 — 6 800 гривен.

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    "Если это молодой учитель, который еще не имеет стажа и высокой квалификационной категории, в 2016 году средняя заработная плата таких учителей составляла ориентировочно более 3 600 гривен. Сейчас это более 4 800 гривен. Если мы возьмем учителя высшей квалификационной категории, то средняя заработная плата с надбавками для учителя высшей квалификационной категории в 2016 году составила чуть меньше 5 000 гривен, сейчас она составляет более 6 800 гривен", — говорила Гриневич.

    Но, если сделать простой расчет и взять зарплату учителя высшей квалификации в 7000-8000 тысяч гривен в месяц, то это получается около 250 грн в день, что равно менее 10 долларам! Следует учесть, что это расчет из самой высокой зарплаты и без учета трат на коммуналку. Как можно прожить семьям с детьми на эти деньги?

    Дорошенко: говядина исчезла с торговых прилавков из-за бедности населения. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Говядина исчезла с прилавков из-за бедности - эксперт

    По последним данным Госстата, по состоянию на февраль текущего года украинцы задолжали за коммуналки 26,2 миллиарда гривен, что эквивалентно почти миллиарду долларов.

    Больше всего долг украинцев вырос за отопление — на 706,2 миллионов гривен до 11,8 миллиарда гривен. За газ задолженоость увеличилась на 96,6 миллиона гривен, превысив 10 миллиардов гривен.

    Больше всех не платят за коммуналки в Киеве (2 688,554 млн гривен), Днепропетровской (1 941,661 млн гривен) и Харьковской (1 872,666 млн гривен) областях; за газоснабжение — в Днепропетровской (1 565,438 млн гривен), Харьковской (1 542,465 млн гривен) и Одесской (1 476,060 млн гривен) областях.

    В то же время наибольшая задолженность по квартирной плате в феврале зафиксирована в Днепропетровской (547,384 млн гривен), Донецкой (271,445 млн гривен) областях и в Киеве (447,235 млн гривен).

    В этой связи тонко подметила у себя в Facebook, комментируя сегодняшнюю ситуацию, известная украинская певица Мария Бурмака: "Такое чувство, что со всеми нововведениями в тарифах и абонплатах, скоро никто не будет платить ничего.. Даже самые стойкие адепты порядка..".

    По материалам из открытых источников интернет

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