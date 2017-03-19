Кущ: должность главы НБУ – предмет торга политиков

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

После отставки нынешней главы Национального банка Валерии Гонтаревой на эту должность должны назначить опытного, компетентного и аполитичного менеджера. Об этом на бизнес-форуме сказала посол США Мари Йованович. Причем она отметила, что глава Национального банка Валерия Гонтарева заслуживает большой благодарности за много изменений в банковском секторе.

О возможной отставке главы Нацбанка заговорили еще несколько недель назад, но в регуляторе на это сообщили, что о каких-либо изменениях в составе правления Нацбанка обычно сообщают за месяц.

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Работу Валерии Гонтаревой на посту главы НБУ в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.

Что было бы полезнее для регулятора банковской системы — оставить или заменить Валерию Гонтареву?

— Если говорить о том, как можно системно изменить состояние банковского рынка и возобновить взаимосвязь банковской системы и реального сектора экономики, то, естественно, необходимо говорить о том, чтобы в НБУ пришли люди, которые разбираются в этой области и в монетарной области, то есть, условно, это должны быть монетарщики с большим опытом работы. Такие люди в НБУ были. НБУ был одним из самых лучших, с точки зрения государственных институций, органов формирования кадрового потенциала. К сожалению, за последние два-три года этот кадровый потенциал был, в большей части разбазарен, но эти кадры остались, их можно опять вернуть в НБУ и, самое главное, не повторять ошибки прошлых назначений, то есть не назначать в НБУ инвестиционных и коммерческих банкиров, потому что инвестиционный банкир и, скажем так, банкир, который проводит монетарную политику – это совершенно разные направления и эти понятия нельзя смешивать.

Если госпожа Гонтарева покинет свой пост, то кого могут поставить новым главой НБУ?

— Дело в том, что мы можем говорить либо теоретически, кто должен был бы быть, либо мы будем говорить о том, кто будет в реальности. Если мы будем говорить о том, кто должен был бы быть, опять-таки, здесь достаточно большой есть выбор из тех, кто работал в НБУ, у которых есть опыт реализации монетарной политики, в том числе в сложных переходных периодах. Такие люди есть, но вряд ли они будут назначены, потому что не входят в систему политических фаворитов, поэтому они не будут послушно выполнять приказания, которые будут поступать со стороны других органов власти. Они будут пытаться реализовать свою самостоятельную политику, в принципе, как это и должно быть. Поэтому, скорее всего, вариантов с назначением опытных банкиров, которые имеют опыт работы в НБУ, которые могут реализовывать монетарную политику, к сожалению, такое назначение, скорее всего, не произойдет. Новое назначение будет, скажем так, одним из условий того пакетного соглашения, которое будет достигаться при форматировании новой коалиции, то есть в случае форматирования новой коалиции, скорее всего, должность главы НБУ станет одной из разменных монет и войдет в систему этих квот и распределений. Поэтому если это будет, скажем так, какое-то техническое лицо без серьезного опыта работы, скорее всего, можно ожидать появления в НБУ и иностранных специалистов, представителей того же МВФ. Если это будет очередной инвестиционный или коммерческий банкир, то политика НБУ останется прежней, то есть никаких серьезных изменений мы не увидим.

Почему снова заговорили о возможной отставке главы НБУ, в эфире "ГС" предположил политолог Сергей Белашко.

Почему мы сейчас слышим мнения США в отношении главы НБУ? Надо это воспринимать как определенные маячки?

— Естественно, что в США произошла перезагрузка власти. Есть определенная инерция, то есть люди должны войти в курс дела, разобраться, но общая концепция или система подходов американского руководства к Украине, очевидно, изменилась и продолжает меняться, и вот это один из тех маячков. То есть если предыдущая администрация понимала уровень коррупционности украинского режима, но закрывала на это глаза, исходя из этого классического американского принципа, что это сукин сын, но это наш сукин сын, то для новой администрации оказалось, что сукин сын — не наш и, соответственно, делаются какие-то определенные выводы. То есть пока это делается в виде пожеланий. Но то, что это делается публично и, кстати, на днях был факт, когда депутатам были разосланы письма от американского посольства с ненавязчивым желанием занять определенную позицию в законодательном процессе, то есть пока что это делается мягко. Если не будут сделаны украинскими политиками определенные выводы из этих пожеланий, то дальше это будет уже в форме — как бы подумать можно, а отказаться нет.

Какая кандидатура устроила бы все стороны?

— Тут вопрос не в профессиональных качествах. Помните, как говорил Кучма, когда отправлял Лазаренко в отставку с поста премьера? Что к профессиональным качествам вопросов нет никаких, а вот к моральным… и я не думаю, что Гонтарева очень плохой специалист. Она очень хороший специалист, точно так же, как Насиров, которого выпустили под залог. Он профессионал. Но другое дело, что эти профессионалы работают не в интересах своего работодателя, то есть не в интересах украинского народа, а в каких-то собственных интересах: коррупционных, клановых и т.д. Поэтому здесь большая системная проблема, которая не упирается в конкретно взятую отдельно Гонтареву.

То есть вместо того, чтобы быть аполитичной фигурой, эта должность является политизированной?

— Опять-таки, вопрос не в политизации. Здесь чистый криминал. Какая тут политика? Я не слышал от Гонтаревой никогда никаких политических заявлений. То, что криминал и политика в украинских реалиях тесно налагаются друг на друга, вот это одна из главных проблем современной Украины.

Ранее политолог Алексей Якубин в эфире "ГС" заявил, что Гонтареву сделают виноватой за проблемы с экономикой, а эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский считает, что отставка главы НБУ на экономике страны не отразится.