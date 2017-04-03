МВФ в понедельник рассмотрит выделение Украине транша на $1 млрд

КИЕВ, 3 апр – РИА Новости Украина. Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) в понедельник примет решение о выделении очередного транша в рамках программы финансовой помощи Украине в размере 1 миллиарда долларов.

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В середине марта персонал фонда закончил работу в Киеве, по ее итогам был проведен анализ экономической ситуации в стране, а также заключен меморандум с властями в области продвижения экономических и политических реформ, а также реформ в части антикоррупционной деятельности.

Именно эти документы планировалось представить директорам на обсуждение 20 марта. Однако за два дня до ранее запланированного срока проведения совета директоров руководство фонда на встрече с лидерами стран "большой двадцатки" приняло решение перенести заседание.

Источник РИА Новости в фонде отмечает, что руководство пошло на такое решение, чтобы понять, как новые вводные – транспортная блокада неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей, а также санкции, которые управительство решило применить к "дочкам" российских банков в Украине, — могут повлиять на финансовую ситуацию в стране с точки зрения обеспечения выплат.

Фонд запросил у Украины данную информацию. "Именно эти дополнительные документы и будут интересны", — сообщает источник.

Ранее глава Минфина Александр Данилюк подтверждал, что обновленный меморандум зафиксировал требования фонда о проведении в стране пенсионной, земельной, банковской и других реформ. Пресс-секретарь МВФ Джерри Райс также отмечал ранее, что реформы, в том числе и пенсионная, являются важной частью меморандума.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что страна не брала на себя дополнительных обязательств для получения очередного транша финансовой помощи. Гройсман пообещал, что после совета директоров фонда обнародует текст меморандума о сотрудничестве с МВФ.

Украинский вопрос стоит вторым после обсуждения экономической ситуации в Сан-Марино. Согласно ожиданиям источника РИА Новости, итоги будут объявлены в первой половине понедельника по Вашингтону (около 19.00-20.00 по Киеву).

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.