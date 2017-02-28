Яценюк: главой НБУ должна быть аполитичная фигура

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил, что не намерен возглавлять Национальный банк Украины вместо Валерии Гонтаревой.

"Я не собираюсь становится главой НБУ, главой должна быть аполитичная фигура", — заявил Яценюк в эфире телеканала ICTV.

Читайте также — Инициативы Артеменко и Савченко: самопиар или спасение страны

Он также отметил, что возглавлять Национальный банк должен исключительно профессионал из числа экономистов-банкиров, который был бы далек от политики.

Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация о скорой отставке главы НБУ Валерии Гонтаревой. Среди возможных претендентов на пост главы НБУ называется кандидатура Яценюка.