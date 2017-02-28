наверх
28.02.201703:08
Курсы валют НБУ
  • EUR28.64+ 0.02
  • USD27.05+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Политика

    Яценюк: главой НБУ должна быть аполитичная фигура

    Тема:

    Гонтарева близка к провалу (67)

    (обновлено: )7
    Экс-премьер-министр заявил, что возглавлять Национальный банк должен исключительно профессионал из числа экономистов-банкиров, который был бы далек от политики.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил, что не намерен возглавлять Национальный банк Украины вместо Валерии Гонтаревой.

    "Я не собираюсь становится главой НБУ, главой должна быть аполитичная фигура", — заявил Яценюк в  эфире телеканала ICTV.

    Читайте также — Инициативы Артеменко и Савченко: самопиар или спасение страны

    Он также отметил, что возглавлять Национальный банк должен исключительно профессионал из числа экономистов-банкиров, который был бы далек от политики. 

    Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация о скорой отставке главы НБУ Валерии Гонтаревой. Среди возможных претендентов на пост главы НБУ называется кандидатура Яценюка

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    В Киеве обрушился аварийный мост на Шулявском путепроводе
    Обрушение автомобильного моста в Киеве
    Ольга Айвазовская
    Блокада Донбасса: ультиматум ДНР и ЛНР
    Актриса "Эмма Стоун", победившая в номинации "Лучшая актриса"
    "Оскар-2017". Победители
    Владимир Рубан. Архивное фото
    Визит Савченко и Рубана в ДНР