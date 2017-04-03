Аналитик: Гонтареву есть кому заменить. Список кандидатов на главу НБУ

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке, заявила в понедельник журналистам замглавы крупнейшей в Верховной Раде фракции "Блок Петра Порошенко", жена генпрокурора Украины Ирина Луценко.

По ее словам, Гонтарева уже неоднократно писала заявления об отставке. "Я думаю, что этот запас прочности и тот запас работы, которую она на себя взяла, подошел к концу… Я считаю, что свою работу, миссию она выполнила", — сказала Луценко. Вместе с тем, по словам депутата, кандидатура нового главы НБУ еще не обсуждалась.

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В Национальном банке Украины опровергли информацию о подаче заявления об отставке главой НБУ Валерией Гонтаревой.

"Пресс-служба не подтверждает информацию об отставке. Мы официально объявим за месяц", — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном УНИАН.

Напомним, журналисты начали писать о возможной отставке главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой уже через два месяца после ее назначения в 2014 году. Эта тема активно обсуждалась и в 2015, и в 2016 году.

Но в начале марта 2017 года на пресс-конференции в Нацбанке Валерия Гонтарева дала понять, что на самом деле готова досрочно покинуть свое кресло.

Главный аналитик рейтингового агентства "Эксперт-Рейтинг" Виталий Шапран считает, что, если руководствоваться материалами средств массовой информации, то у президента должно быть уже 7 или 8 заявлений об увольнении Гонтаревой.

"Кроме того, текущая ситуация такова, что заявление может быть не удовлетворено, даже если оно есть. Мы уже не раз такое видели", — сказал Виталий Шапран в комментарии РИА Новости Украина.

Виталий Шапран уверен, что рынки уже привыкли к неоднократным на уровне слухов анонсам об отставке главы Нацбанка и выработали иммунитет.

"Если отставка и будет, то она не повлияет на текущую конъюнктуру, на курс, на ставки. То есть какое-то время рынок будет развиваться в том направлении, которое ему уже задали", — прогнозирует Шапран.

Накануне глава НБУ Валерия Гонтарева заявила в интервью Укринформ, что предложила президенту Украины Петру Порошенко несколько кандидатур на должность главы НБУ. По мнению Гонтаревой, следующий руководитель должен быть последовательным, деполитизированным и технократом, поскольку это важно для международных партнеров, но выбор за президентом.

Как отметил Шапран, кандидатура на пост главы Национального банка — это политический вопрос: выбор велик, но не всегда при этом руководствуются профессиональными качествами возможных претендентов.

"В экспертном сообществе есть свои авторитеты. Это и Шумило (экс-заместитель главы НБУ Игорь Шумило — Ред.), и глава "Аваля" Владимир Лавренчук, и бывший глава Независимой ассоциации банков Украины Сергей Мамедов (но, опять же по политическим причинам, вряд ли), и нынешний глава этой ассоциации Роман Шпек. Есть много других лиц, которые даже иногда не рассматриваются как серьезные кандидатуры, но тем не менее, они способны были бы, по моему мнению возглавить НБУ. Но не думаю, что кто-то из них может реально занять тот или иной пост в Нацбанке по целому ряду причин: от собственного нежелания, до того, что политики не видят в них какой-то, условно говоря, "пользы". К сожалению, экспертное сообщество на назначение главы Национального банка, других ведомств не влияет — там действуют совершенно другие факторы, которые лучше, наверное, уточнить у политологов", — заключил Шапран.