МВФ: Украине надо предпринимать добросовестные усилия по суверенному долгу

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Украина должна продолжить предпринимать добросовестные усилия для решения вопроса по неурегулированному суверенному долгу перед РФ, говорится в сообщении пресс-службы Международного валютного фонда (МВФ).

Совет директоров фонда принял решение выделить Украине очередной транш в размере 1 миллиарда долларов, при этом призвав "продолжать добросовестные усилия по остающейся суверенной задолженности".

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиардов долларов.

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Угрозу продолжению программы мог бы создать дефолт страны по суверенной задолженности Украины перед РФ на 3 миллиарда долларов в 2015 году. Ранее финансирование страны с такой задолженностью фондом не допускалось. Но в преддверии очередного транша Украине фонд принял решение изменить свои собственные правила и программа была продолжена.

Украина не раз давала понять, что рассчитываться по этом долгу перед РФ она не собирается. Единственным вариантом решения вопроса для нее является договоренность, которой она достигла с другими международными кредиторами и которая подразумевает списание 20% долга и перенос его на срок после выполнения программы МВФ.

Россия с этим предложением не соглашалась и предлагала провести отдельные переговоры, так как статус долга не частный, а суверенный (что было признано и самим МВФ). В итоге разбирательства по долгу между двумя странами перешли в судебную плоскость. Высокий суд Лондона на прошлой неделе принял решение в пользу РФ, но оставил за Украиной право на апелляцию, что замораживает решение по немедленному погашению долга.