Абонплата за газ. Отменить нельзя оставить

Глеб Суровягин, РИА Новости Украина

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ввела в действие с апреля абонентскую плату за распределение газа. По решению НКРЭКУ, каждый потребитель будет ежемесячно платить за распределение газа фиксированную сумму, зависящую от максимальной пропускной способности его счетчика, независимо от фактических объемов потребления. В то же время, цена закупаемого абонентом газа уже не будет включать стоимость транспортировки и распределения.

Уверения Розенко

Эксперты тут же забили тревогу: решение НКРЭКУ неизменно увеличивало расходы на газ для жителей многоквартирных домов.

От правительства экспертам и возмущенным гражданам оппонировал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, который заявил, что плата за газ вследствие введения абонплаты за его распределение не увеличится.

"В стоимость газа, которая зафиксирована правительством на уровне 6879 грн за кубический метр, уже входит эта абонплата и увеличение цены на газ до конца года не предвидится", — процитировала Розенко пресс-служба вице-премьера.

По словам Розенко, необходимость отделения стоимости за газ как товар и расходов на его доставку и распределение среди потребителей зафиксирована в принятом парламентом законе "О рынке природного газа". То есть в данном случае, НКРЭКУ просто формально выполнила закон и рассчитала стоимость транспортировки газа.

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"Это абсолютно не приведет к увеличению платежек. На сегодняшний день цена на газ зафиксирована на уровне 6879 грн и никаких оснований ни для увеличения цены на газ, ни на жилищно-коммунальные услуги я не вижу", — заверил вице-премьер-министр.

Гройсману подняли веки

Но тут неожиданно прозрел глава украинского правительства Владимир Гройсман. Премьер в своем видео обращении был категоричен и грозен, его даже не остановило, что национальный регулятор не подчиняется правительству и премьер-министру, поскольку де-юре является независимым органом.

Гройсман пояснил, что специально исследовал соответствующее решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, и его последствия для потребителей. И пришел к выводу, что раздвоение тарифа на плату за потребленный газ и абонентскую плату за факт наличия сетей существенно увеличивает расходы простых украинцев.

"Только что я завершил совещание по этому поводу. Увеличение действительно есть и составляет в среднем в расчетах от 1,3 до 3 раз. Особенно это касается тех, кто живет в многоквартирных домах", — пояснил он.

Подобным заявлением Гройсман полностью нивелировал все, сказанное ранее членом его же правительства.

Клоунада на Грушевского

"Вот что мне представляется наиболее важным во всей этой истории с абонплатой за газ. Гройсман похож на клоуна, когда требует отменить ее. Ведь все документы, которыми руководствовалась НКРЭ, принимая данное решение, действовали давно. И методика расчета — постановление 236 от 25.02.16 г и Кодекс ГРС, в котором сидит злополучная норма о том, что без счетчика "для газової плити — за максимальною потужністю лічильника газу з типорозміром G-2.5". С космическим объемом потребления из расчета — 4 куба в час", — написал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич на своей странице в Facebook.

Как подчеркнул эксперт, во всех без исключения документах указано, что принимались они на пути нашем в Европу, с учетом самого прогрессивного евроопыта.

"Т.е. власть все ПРЕКРАСНО знала. А теперь вот такое получается. Не зря говорил г-н Герасимов из БПП: "я вас уверяю, страна на правильном пути"”, — заключил Марунич.

Многоходовка Порошенко

Похоже, власть специально запустила страшилку с введением абонплаты за газовую трубу, чтобы премьер Гройсман триумфально отметил годовщину своего премьерства заботой о народе, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Зачем была запущена данная политтехнология "Заведи козу-выгони козу"? Гройсману в первую годовщину своего премьерства необходимо хоть что-то предъявить обществу, чтобы оно не поддержало требования оппозиции об отставке Гройсмана. А так Гройсман войдет спасителем народа от грабительской абонплаты за газ. При этом украинцы уже не будут возмущаться, что именно Гройсман убрал социальную цену на газ 3,6 грн. за куб. И сделал для всех единую цену 6,8 грн.за куб. Увеличил в два раза стоимость отопления в городах. Именно Гройсман своим постановлением этой весной уменьшил социальные нормы для получения субсидий. А еще недавно Кабмин Гройсмана принял постановление, предусматривающее пересмотр цены на газ для населения два раза в год. Поэтому с октября стоимость газа снова подорожает. Все вышеперечисленное — это обязательные требования МВФ. А вот абонплата за газ — нет. Поэтому можно пожертвовать", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook. Украинское фото Отмена абонплаты за газ. Гройсман похож на клоуна - Марунич

Кроме того, по мнению политаналитика, тем самым Банковая оперативно выбивает козырь для пиара под годовщину Кабмина из рук Юлии Тимошенко.

"Власть прощупала социальные настроения украинцев. И испугалась. Украинцы, в отличие от прошлогоднего повышения тарифов, когда они еще не успели заплатить, за зиму на себе полностью ощутили жизнь по-новому. В стране массовые неплатежи. И абонплату за газ мало того, что никто не собирался платить, но озлобленный народ мог и поддержать акции протесты оппозиции", — считает Корнейчук.

Также, по словам аналитика, Петр Порошенко, который сейчас пытается наладить мир с олигархами, получил возможность оправдаться перед Дмитрием Фирташем, почему не может помочь его облгазам с дополнительной прибылью: "Дескать, я сделал все, что мог. Даже выделил ваши доходы в отдельные счета с абонплатой. А народ возмутился. Но реверанс в сторону Фирташа сделан. Так что "Интер" обязан любить президента".

Полтитехнолог прогнозирует, что, учитывая, что все заявления Гройсмана всегда согласованы с Порошенко, то абонплату, скорее всего, уберут.

Но как тогда быть с законами, на основании которых нацрегулятор и принял решение о введении аботплаты? Отменить вместе с курсом на Европу?