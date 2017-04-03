Всемирный финансовый заговор против Украины

Денис Гаевский, обозреватель

Видимо, власти пора задуматься о смене команды юристов, представляющих Украину в судебных инстанциях. Европейские суды – это не Печерский суд Киева, выносящий приговоры либо под давлением "балаклавщиков", либо оперируя "телефонным правом".

К примеру, в ноябре 2016 Апелляционный суд Парижа подтвердил необходимость выплаты Киевом $112 млн российской "Татнефти".

В декабре 2016 Стокгольмский арбитраж присудил победу "венскому узнику" Дмитрию Фирташу, обязав взыскать с Одесского припортового завода (ОПЗ) $251,2 млн в пользу холдинга "Ostchem". А городской суд города Южное Одесской области, где непосредственно находится ОПЗ, подтвердил данное решение. На сегодняшний день разбирательство находится в стадии апелляции, которую подал Фонд госимущества Украины.

В конце марта Высокий суд Лондона обязал Украину вернуть $3 млрд по еврооблигациям, выкупленным Москвой через Ирландскую фондовую биржу в декабре 2013. Формально Киев имеет право на апелляцию, однако, представляется, что это будет лишь небольшая отсрочка неизбежного. В принципе, вся стратегия пришедшей на волне "майдана" власти – тянуть время, разыгрывая карту воинственного национализма, штыками которого правящий класс отгораживается от стремительно нищающего общества.

Едва ли британский суд воспримет набившую оскомину риторику о "взятке Януковичу за отказ от евроинтеграции". Примечательно, что нынешний глава Минфина Данилюк в период предоставления Россией кредита работал советником по экономическим реформам в администрации Януковича. Не исключено, что после неудовлетворительного для Киева решения по апелляции начнется процесс ареста украинского имущества за рубежом, на которое не распространяется дипломатический иммунитет, ведь "живыми" деньгами Киев расплачиваться не захочет, да и объективно не может. Кстати говоря, интересно будет узнать, во сколько обошлись украинским налогоплательщикам судебные издержки.

Надежды на выделение транша МВФ, которым можно будет расплатиться по "долгу Януковича", питать не следует. Хотя вопрос Украины включен в повестку заседания Фонда 3 апреля и не исключено, что кредит размером $1 млрд все-таки выделят, но его придется сразу же отдать в счет скорой выплаты Фонду $1,1 млрд. Ради получения "виртуальных" денег киевское правительство продолжило урезать социальный пакет, и без того сократившийся до минимума за последние 3 года. Во всей красе – "перезанять, чтобы переотдать". Но при этом проценты продолжают "капать", а Украина все глубже увязает в пучине социально-экономической катастрофы. К слову, реформы не помогают – совокупный госдолг Украины только за февраль вырос на $550 млн, составив $71,7 млрд. Природа роста – эмиссионное финансирование (а других инструментов уже практически нет) госбанков и пресловутой "реформы 3200". А чистые золотовалютные резервы (номинальные на начало марта – $15,5 млрд), оперируя подходом "трехмесячный импорт + обслуживание госдолга", составляют исчезающе малую величину. Притом значительная часть самих ЗВР – это кредиты МВФ и ценные бумаги иностранных эмитентов, чья рыночная стоимость может существенно отличаться от номинальной.

На днях "зрада" также прилетела со стороны Всемирного банка, который перенес сроки утверждения займа в $150 млн с 31 марта на 2 мая, по предварительной информации.

В принципе, предоставляемые Украине объемы кредитных ресурсов и грантов, прежде всего выполняющих функцию "кормовой базы" для местных "верхов", будут неизбежно сокращаться. Указывает на это и грядущее сокращение бюджетов Госдепа и USAID (последний свернул часть программ поддержки НАПК) с подачи администрации Трампа, а также заинтересованность Конгрессом США фактами коррупции в высших эшелонах украинской власти. Американское издание "PR NewsChannel" сообщило, что подкомитет по вопросам Европы, Евразии и новых угроз Комитета по иностранным делам Палаты представителей США под руководством конгрессмена Дейны Рорабейкер назначил слушание по рассмотрению теневой деятельности ряда украинских политиков, чиновников и бизнесменов. Под прицелом находятся видные члены властного картеля – Кононенко, Березенко, Грановский, Хомутынник, Гонтарева, Матиос, имя им легион.

Ну а пока в США под микроскопом будут изучать украинскую коррупцию, Киев находится в ожидании решения Стокгольмского арбитража, где с споре сошлись "Нафтогаз Украины" и "Газпром" относительно "тех самых" газовых контрактов 2009 года. Как заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, в случае проигрыша компания будет объявлена банкротом и начнет процедуру распродажи активов. Однако нельзя согласиться со словами Витренко, что государство никоим образом не пострадает от негативного решения Стокгольмского арбитража. Поскольку акционером "Нафтогаза" является государство, то все издержки будут переложены на него, то бишь – на рядовых украинцев, примерно как это произошло в случае с национализированным "ПриватБанком". Поскольку суммы взаимных претензий "Нафтогаза" и "Газпрома" составляют десятки миллиардов долларов, решение арбитража не в пользу Киев грозит полным банкротством Украины.

С другой же стороны, учитывая качество нынешней политической "элиты", обладающих психологией временщиков и не связывающих свою дальнейшую судьбу со страной, Украину в любом случае можно объявлять банкротом. Самая бедная и наиболее коррумпированная страна Европы – картина маслом.

Продолжающееся ухудшение социально-экономической ситуации накладывается на уменьшение внешней поддержки и усиление политической турбулентности в стране – достигнутый после "майдана" политический баланс трещит по швам. В общем, Украина находится на гране перехода на новую ступень острейшего кризиса, начавшегося более трех лет назад.