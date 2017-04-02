Дональд Трамп и Си Цзиньпин: накануне исторической встречи

РИА Новости Украина

Накануне встречи Си Цзиньпина и Трампа Китай не допускает прямой критики в адрес США, а на "артиллерийскую подготовку" Трампа отвечает умелой защитой своей торговой политики. "Мы придаем большое значение предстоящей встрече. В настоящее время ведем подготовительную работу, чтобы визит получился успешным", — заявил в Пекине на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел КНР Чжэн Цзэгуан.

Ранее Трамп в Twitter написал, что встреча с председателем Си Цзиньпином будет "очень сложной". Тот факт, что стороны создают разную атмосферу накануне саммита 6-7 апреля, попал в фокус мировых СМИ. В частности, гонконгская газета "Саут Чайна морнинг пост" отметила, что Китай демонстрирует мягкость перед саммитом, не давая вместе с тем себя в обиду. "Пекин поражает сердечным тоном перед первым саммитом, но защищает торговые методы Китая", которые критикует Трамп, отметила газета.

В частности, парируя на обвинения со стороны Трампа в создании дисбаланса в торговле с США, Чжэн Цзэгуан отметил, что КНР не намеренно добивается профицита торгового баланса или ищет торговые преимущества, девальвируя свою валюту. Он напомнил, что торговые отношения между Китаем и США принесли ощутимые выгоды обеим странам. Инвестиции китайских компаний в США быстро растут, создают там рабочие места, которые могут помочь решить проблему дефицита торгового баланса.

Агентство Рейтер, со своей стороны, обратило внимание на то, что Китай призывает урегулировать проблему торгового дисбаланса путем улучшения сотрудничества. В частности, Чжэн Цзэгуан призвал Вашингтон снять ограничения на экспорт гражданских технологий в Китай и создать более благоприятные условия для китайских инвестиций в США.

"Китай может расширить импорт из США. США следует принять меры для содействия экспорту в Китай", — сказал китайский дипломат. Говоря о длительных переговорах по двустороннему инвестиционному соглашению между США и Китаем, на которых сохраняются разногласия по поводу доступа к чувствительным секторам, Чжэн Цзэгуан отметил, что Китай остается приверженным поиску решений путем диалога.

Читайте также: Кукловоды. Как китайская мафия контролирует акции протеста во Франции

Стоит обратить внимание на спокойный тон, в котором китайская сторона подняла эту острую для двусторонних отношений проблему. Он явно контрастирует с резкой критикой, которую администрация Трампа обрушила 31 марта на Китай. Она содержится в документе, подготовленном офисом Торгового представителя США, контролируемого Белым домом. Документ обнародован по горячим следам указания Трампа разобраться в причинах торгового дефицита США в отношениях с Китаем. Среди сильных раздражителей, подброшенных США к первому саммиту нового американского президента с китайским лидером — обвинение в финансовой поддержке правительством Китая таких отраслей промышленности, как производство стали и алюминия. По мнению американцев, это привело к перепроизводству и потоку экспорта, который нарушил мировые рынки, подорвал конкурентоспособные американские компании. В докладе говорится, что в интересах кибербезопасности Китай заменяет иностранные продукты и услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий на собственные разработки. Китай обвинен также в ограничениях импорта американской говядины и намеренном ограничении сферы услуг электронных платежей для американских компаний на китайском рынке.

Говоря о том, что встреча с Си Цзиньпином будет "очень сложной", Трамп упомянул также разногласия в отношении Северной Кореи и стратегических амбиций Китая в Южно-Китайском море. Правда, госдепартамент США в четверг на специальном брифинге не стал уточнять, будут ли Трамп и Си Цзиньпин обсуждать новые американские санкции против китайских компаний. Они были введены на прошлой неделе. Ограничения коснулись нескольких десятков компаний и частных лиц, которые, по мнению Вашингтона, нарушают американский закон о нераспространении оружия массового уничтожения, поддерживая связи с Ираном, Сирией и КНДР. Вместе с тем, по словам постоянного представителя США при ООН Никки Хейли китайское влияние на КНДР будет одной из тем на переговорах Трампа с Си Цзиньпином. Дипломат считает, что Китай может и должен усилить давление на Пхеньян, чтобы вынудить его отказаться от планов дальнейшего совершенствования разработок в ядерной и ракетной областях. "Я знаю, что Китай говорил о своих озабоченностях в связи с Северной Кореей. Я знаю, что Китай хотел бы, чтобы Северная Корея прекратила ядерные и ракетные испытания. Так докажите, докажите это", — заявила она журналистам в ООН в пятницу.

Заместитель директора Института США и Канады Виктор Супян так прокомментировал атмосферу накануне китайско-американского саммита:

"Переговорная позиция США – чем более жесткое давление на партнера вначале, тем больше маневра для отступления потом. США попытаются, конечно, нажать на Китай, попытаются добиться своего, но есть пределы возможностей. Китай не какая-нибудь второстепенная держава. Китай по ВВП, по крайней мере, по паритету покупательной способности – страна номер один. И взаимозависимость обеих стран очень большая. При этом мы видим, что многие инициативы Трампа проваливаются. На стену с Мексикой денег ему не дают, отменить медицинскую реформу Обамы парламент отказался. Многое из того, что было обещано им, не получается. Думаю, что и с Китаем будет все непросто. США будут прессинговать по проблеме кибербезопасности, но во всем остальном будут споры, будет активная позиция с той и другой стороны. Переговорная борьба будет очень жесткой на первом саммите".

В интервью Sputnik эксперт Института общественного развития Евразии при Центре развития Госсовета Ван Сяньцзю не стал комментировать возможные последствия антикитайской волны, поднятой в Вашингтоне, для атмосферы самого китайско-американского саммита. Он последовал примеру замглавы МИД Чжэн Цзэгуана, обратив внимание, в первую очередь, на важность сохранения и умножения положительной динамики в двусторонних отношениях:

"Важность встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Трампа для обеих сторон заключается уже в самом факте ее проведения, контакте двух лидеров. Собеседники обсудят ситуацию в обеих странах, перспективы развития двусторонних отношений и существующие проблемы. Надеюсь, что благодаря визиту китайско-американские отношения получат сбалансированное развитие. В них не должны давать о себе знать случайности и затруднения. Ряд высказываний Трампа, сделанных им в ходе предвыборной кампании, не очень соответствовали интересам развития китайско-американских отношений. В частности, он грозил Китаю жесткими мерами в финансовой и торгово-экономической сфере. Вместе с тем на практике эта позиция претерпела изменения. Я также надеюсь, что межгосударственные отношения в политике, торгово-экономической сфере, в вопросах международного сотрудничества, несомненно, способны сбалансированно развиваться".