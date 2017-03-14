Турчинов потребовал проверить данные о хищении им $800 млн из бюджета

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке данных по хищению им 800 миллионов долларов.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на экс-заместителя генпрокурора Украины Рената Кузьмина сообщил, что Турчинов якобы похитил из госбюджета 800 миллионов долларов и вывел их в офшоры.

"Турчинов обратился в Государственную службу финансового мониторинга Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины с просьбой провести оперативную проверку провокационных заявлений в отношении него со стороны беглых преступников из команды Януковича, и проинформировать о результатах общественность", — сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

В сообщении говорится, что подобными заявлениями экс-чиновники и представители бывшей власти пытаются дискредитировать нынешнее руководство страны.