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    Политика

    Турчинов потребовал проверить данные о хищении им $800 млн из бюджета

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    В сообщении Совета национальной безопасности и обороны отмечается, что заявлениями о хищениях экс-чиновники и представители бывшей власти пытаются дискредитировать нынешнее руководство страны.
    Александр Турчинов. Архивное фото
    СНБО Украины

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке данных по хищению им 800 миллионов долларов.

    Александр Турчинов
    УНИАН
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    Ранее ряд СМИ со ссылкой на экс-заместителя генпрокурора Украины Рената Кузьмина сообщил, что Турчинов якобы похитил из госбюджета 800 миллионов долларов и вывел их в офшоры.

    "Турчинов обратился в Государственную службу финансового мониторинга Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины с просьбой провести оперативную проверку провокационных заявлений в отношении него со стороны беглых преступников из команды Януковича, и проинформировать о результатах общественность", — сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

    В сообщении говорится, что подобными заявлениями экс-чиновники и представители бывшей власти пытаются дискредитировать нынешнее руководство страны.

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