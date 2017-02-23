Александр Турчинов: бла-бла-бла и другие идеологические ценности

Василий Стоякин, обозреватель

В третью годовщину революции достоинства лидеров государства обуял демон внезапной правдивости. Сначала президент заявил, что главными итогами Майдана стала война и беспредел "активистов". Теперь вот Турчинов дал интервью "Цензору"…

Собственно, интервью длинное и имеет, в основном, значение историческое – это мемуары Турчинова о революции. Понятно, что тут правды он не скажет никогда. А вот его фантазии о достоинстве представляют определенный интерес.

Для начала он вспоминает события 2013 года. Оказывается, тогда "Украина загонялась в Российскую империю, как бы она ни называлась – Таможенный союз или как-то по-другому".

Тут сразу стоит поинтересоваться, в какой вселенной и на какой планете это происходило – Янукович, как раз, вел страну курсом безальтернативной евроинтеграции, и о вступлении в ТС речь не шла в принципе. Обсуждался исключительно формат торгово-экономического сотрудничества, который бы позволил совместить зоны свободной торговли с ЕС и СНГ. Новая власть, кстати, с негодованием отвергла саму такую идею, в результате чего условия торговли Украины на российском рынке резко ухудшились, что нанесло нашей экономике огромный ущерб. Но, как правильно отметил Турчинов, народ стоял на Майдане не за рабочие места и зарплаты.

Кстати, если уж на то пошло, то ТС никакого отношения к "Российской империи" не имеет.

Дальше Турчинов повествует о том, как режим Януковича выживал только за счет внешних заимствований и в несколько раз увеличил внешний долг. "Вся болтовня в течение года о европейском векторе была для Януковича лишь ширмой для размещения евробондов и получения европейских дешевых кредитов".

Ну, правда, прекрасно? Это говорится на четвертом году существования режима, для которого внешние заимствования действительно стали единственным средством выживания, поскольку он решительно разрушил существовавшую экономическую базу. И которому, соответственно, просто нечем отдавать долги…

"Майдан поднялся потому, что были перечеркнуты все надежды на европейскую интеграцию, на нормальную жизнь в свободной демократической стране".

Тут я возражать не буду, хотя Соглашение об ассоциации с ЕС не имеет прямого отношения к европейской интеграции (в ассоциации с ЕС, кроме нас, находятся еще Израиль, Тунис и Чили, например), а к демократии так и вовсе никакого. Какую именно "нормальную жизнь" нам обеспечила добытая на Майдане евроинтеграция и так видно (но – не Турчинову).

"Одна из главных задач, которую ставила перед собой Революция достоинства, – это не допустить затягивания Украины в Российскую империю. И это был вопрос существования Украины как демократического, независимого государства".

Поскольку никакой Российской империи не создается, то Революция достоинства сражалась с выдуманным хитроумными турчиновыми монстром. Жаль, только, кровь при этом льется совершенно реальная.

Кстати, "вопрос существования Украины как демократического, независимого государства" тоже был решен. В стране отсутствует оппозиция, а все сколько-нибудь важные решения принимаются в посольстве США. Сейчас стране угрожает управленческая катастрофа – посольство перестало давать приказы…

Вспомнил Турчинов и текст требований Народного вече: "отставка силовиков, преступивших закон, отставка президента Януковича и правительства Азарова, восстановление незаконно отмененной демократической Конституции 2004 года, проведение досрочных президентских и парламентских выборов, подписание Договора об ассоциации с ЕС. Все эти требования были выполнены".

Кстати говоря, это чистая правда – требования были именно таковы и они были выполнены. Если у кого-то сложилось впечатление, что в итоге все стало хуже, то претензий к Майдану и персонально к Турчинову быть не должно.

Впрочем, сам Турчинов, кажется, подозревает, что некоторая недосказанность присутствует. Он уточняет: "Этого не было в резолюциях, но все, кто стоял на Майдане, понимали, что именно для этого нам нужна европейская интеграция. Не всё получается так, как этого хотелось. Здесь война вносит очень серьезные коррективы. Но, с другой стороны, и Европа уже другая. И мир, в целом, в глобальном вихре перемен очень быстро и хаотично меняется. При этом, будем честны, — не в самую лучшую сторону".

Все понятно?

Если что-то не так сталося, как гадалося, то виновата война. Правда, приказ на начало АТО отдал и.о. президента Турчинов. Именно тогда, когда с сепаратистами можно было договориться. Но договариваться никто не хотел. Очень хотелось воевать. Теперь, оказывается, что война внесла коррективы. Так может ее для того и начинали, чтобы "внести коррективы" и чтобы быдло не канючило?

А особенно красиво получилось с евроинтеграцией – мы еще посмотрим, нужна ли нам эта, "не самая лучшая" Европа… Ай, молодца. Говорите, Янукович все надежды перечеркнул?

Что тут можно сказать? Турчинов может себе позволить такой запредельный цинизм. Он, все же, "крестный отец" тысяч погибших в начатой им войне. Так что плевать он хотел на оскорбленные чувства майданной биомассы.

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