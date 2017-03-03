Предвыборная программа кандидата в президенты… Турчинова

Павел Рудяков, эксперт

Если бы комсомольская карьера Александра Турчинова не прервалась на взлете, он с его данными и сноровкой вполне мог бы уже дослужиться до какого-нибудь большого секретаря какого-нибудь большого комсомольского, а то и партийного комитета. Тогда бы ему пригодилось умение солидно зачитывать длинные и нудные тексты вроде того, который он озвучил на "оперативном сборе" руководящего состава Вооруженных сил Украины 22 февраля.

В присутствии Петра Порошенко, обратившись персонально к нему, Турчинов зачитал пространное выступление под претенциозным названием: "Актуальные проблемы национальной безопасности Украины". Содержание спича дает основания предположить, что он задумывался не только как обращение к генералам и старшим офицерам ВСУ, но еще и как заявка на основополагающую роль в гораздо более широком контексте. По стилю "Актуальные проблемы" напоминали то ли отчетные доклады секретарей ЦК КПСС или ЦК союзных республик всесоюзным и республиканским съездам партии, то ли доклады о планах развития СССР на последующие пять лет. Выглядело несколько странно, что такого рода документ публично оглашал подчиненный в присутствии своего непосредственного начальника. Позволю себе на всякий случай напомнить, что Турчинов – "всего лишь" секретарь СНБОУ, в то время как Порошенко – его председатель.

Выступление Турчинова содержит много воды и очень много самой обычной демагогии. В других, чем те, в которых сегодня оказалась Украина, обстоятельствах на него в принципе можно было бы не обратить никакого внимания. Ну, склепали не очень грамотные, но очень патриотичные сотрудники СНБО текст, ну, подсунули его секретарю, ну, захотелось тому блеснуть на людях полетом своей стратегической мысли. В нынешней же ситуации в стране и вокруг нее такого рода вещи воспринимаются совсем по-другому, заставляя всерьез задуматься о возможных последствиях таких полетов мыслей и буйства нездоровых чиновничьих фантазий.

Главное, пожалуй, новшество, предложенное в "Актуальных проблемах", это – ясный и четкий упор на самостоятельности Украины, на ее способности самой решить все без исключения задачи, связанные с обеспечением национальной безопасности. Следуя в русле Дональда Трампа, хоть и не делая, как ни странно, открытых верноподданнических реверансов в его сторону, Турчинов предлагает вариант национального изоляционизма. Только не американского, как хозяин Белого дома, а нашего, отечественного – украинского. К тому же с сильным милитаристским душком.

Другой ключевой мотив – акцент на том, что мир вокруг нас изменился и продолжает резко меняться, требуя новых подходов, новых решений практически во всех сферах внешней политики и политики безопасности. Картина изменяющегося мира в интерпретации Турчинова выглядит, безусловно, целостно, но эта целостность, увы, ущербна, так как в немалой степени зиждется на чересчур тенденциозных, порой откровенно предвзятых представлениях. Занимающийся исследованием космоса герой одного из старых советских кинофильмов в исполнении Андрея Миронова назвал себя "главным по тарелочкам", иронично подразумевая НЛО. Следуя этой логике, Турчинов позиционирует себя "главным по безопасности". Увы, столь высокая, почетная и ответственная функция не спасает его от серьезных огрехов и просчетов. Он склонен видеть вокруг себя то, что нравится, в упор не замечая того, что не отвечает нужным ему требованиям. "Допускающая оплошности "New York Times" превратилась в анекдот. Точно так же, как и CNN. Печально!" — написал не так давно в Twitter Трамп. То ли потому, что черпает сведения, оценки, обобщения в основном именно из подобных источников, то ли по какой-то иной причине, но в "Актуальных проблемах" Турчинов предстает таким же, как ведущие американские СМИ в оценке американского президента: допускающим одну оплошность за другой. Некоторые из них выглядят как простые недоразумения, другие влекут за собой ошибочные выводы, оборачиваясь концептуальными и другими последствиями, для государственного мужа такого ранга недопустимыми. Тем более, что делая их, секретарь СНБОУ не только заблуждается сам, но и вводит в заблуждение своего непосредственного шефа – президента страны.

В мире Турчинова много такого, что не может не вызывать удивления. Хотя бы по той простой причине, что представления государственного чиновника столь высокого ранга и столь значительного уровня ответственности в большинстве своем не выходят за рамки бытового уровня, на котором пребывают суждения завсегдатаев парка Шевченко в Киеве или участников "политических" споров в троллейбусе или трамвае. В мире Турчинова Россия предстает олицетворением вселенского зла. Она, по его мнению, зачем-то пытается влиять на выборы по всему миру, но почему-то не делает это в Украине, позволяя Порошенко набирать свои пятьдесят с лишним процентов голосов. Она, якобы, готовит переворот в далекой Черногории, но не готовит ничего подобного в Украине. Она совершает кучу всяких шагов и действий, со всей очевидностью идущих ей же самой во вред и играющих на руку ее врагам и оппонентам. Глупая такая Россия. Турчинову с ней легко, просто, даже где-то комфортно. Он такую Россию со всеми ее «агрессиями» и "дигрессиями" отражает одной левой.

Если попробовать взглянуть на проблему на самом общем уровне, то придется признать, что озвученный Турчиновым взгляд на национальную безопасность и на пути ее обеспечения хромает не на две, а на все четыре ноги. Ряд угроз секретарь СНБОУ явно преувеличивает, другие – со всей очевидностью притягивает за уши, с одной стороны, исходя из политической целесообразности, с другой, руководствуясь групповыми и собственными личными интересами. В то же время некоторые факторы и обстоятельства, с точки зрения национальных интересов Украины носящие более чем ярко выраженный угрожающий характер, им игнорируются.

В целом же при чтении документа, о котором идет речь, не покидает ощущение того, что секретарь СНБОУ остановился буквально в одном шаге от провозглашения новых целей и задач государственного развития, а также новых лозунгов, призванных эти цели и задачи обеспечивать на уровне идеологии и политической риторики. Искренне бы хотелось ошибиться, но, когда дело все же дойдет до этого шага, то едва ли не первым на следующем этапе существования Украины может оказаться совершенно неожиданный с точки зрения сегодняшнего дня, немыслимый в контексте нынешних политических реалий лозунг: "Прочь от Европы!". Ну, или другой вариант той же идеи: "Европа нам не указ!". "И Америка – тоже!". В "Актуальных проблемах" такие мотивы не только подспудно присутствуют, но выписаны весьма тщательно, основательно, на, так сказать, перспективу.

Присутствуют в речи Турчинова и вещи, способные вызвать умиление. Чего стоит, например, следующий тезис, непосредственно относящийся к современной Украине: "искренность (!) должна стать императивом государственной политики (!) и условием для укрепления общественного доверия (!)". Без комментариев!

Отложив в сторону споры об особенностях понимания национальной безопасности и алгоритма ее обеспечения, стоило внимательнее бы взглянуть на речь Турчинова в контексте перипетий современного политического процесса. Политики в "Актуальных проблемах" заметно больше, чем реальной заботы о безопасности государства и его граждан. Что дает основания полагать, что это – заявка на президентство. Пускай пока только предварительная, но – заявка. Причем достаточно весомая. Представить себе Турчинова в роли президента сегодня, пожалуй, не так просто. Но о сегодня речь и не идет. Секретарь СНБОУ, похоже, готов еще подождать своего часа. Недолго, но подождать. До того момента, когда для его – Турчинова – очередного карьерного взлета сложатся три главных условия. Первое: произойдет новый виток дестабилизации в Восточной Европе. Второе: Украина окончательно станет "национальным", иначе говоря, националистическим государством. Третье: главную роль в стране станут играть Вооруженные Силы и, говоря языком самого Турчинова, "другие военные формирования".

Собрав эти факторы и некоторые из их возможных контекстов воедино, получим картину совершенно безрадостную для большинства граждан Украины, мечтающих для себя и для своих детей о настоящей демократии в ее классическом для Европы понимании. Ни о какой демократии в такой ситуации нечего будет даже помышлять. В сравнении с гипотетическим "миром Турчинова" демократией покажется… сегодняшнее состояние, в котором пребывают украинское государство и общество.

То, что излагает Турчинов, это, по сути, выражаясь его собственным языком, "доктринально-идеологический фундамент" новой Украины. Такой, какой мы, украинцы, ее никогда не знали, не знаем теперь и, думается, не хотели бы знать вовсе. Украины, сделавшей ставку на войну. Украины "постевропейской", отбросившей за ненадобностью в сторону веру в европейские сказки, а вместе с ней и пиетет перед ЕС и его представителями. Украины, оказавшейся в международной изоляции, рассорившейся сразу со всеми соседями. Украины крайне "правой". Отечественный политический спектр, несмотря на наименования отдельных сегментов и фрагментов, повторявших традиционные европейские обозначения, заимствованные из европейской теории и практики, никогда не вписывался в рамки, очерченные делением на политический "центр", а также на "левых" и на "правых". Пожалуй, только сейчас "правые" у нас стали настоящими "правыми". Причем в варианте, максимально приближенном к крайне "правым", "ультраправым". В Европе такие тоже есть, но там они – маргиналы, против них публично выступают, против них объединяются остальные участники политического процесса, их осуждает общественное мнение. У нас же против них нельзя объединиться, иначе будешь объявлен изменником Родины.

"Актуальные проблемы" не предполагают плюрализма мнений не только как общественно-политической практики, но даже как категории политического процесса. Тех, кто еще подумывают о плюрализме, Турчинов предлагает квалифицировать как "пятую колонну" России, которую надо непременно разгромить в пух и прах. Секретарь СНБОУ, как, пожалуй, никто другой в высшем руководстве страны этого "призыва", отдает себе отчет в том, что нынешняя власть – это власть ограниченного меньшинства, сам же он – секретарь – как потенциальный кандидат в президенты, стал бы представлять собой меньшинство меньшинства. Возможный турчиновский президентский проект поэтому не мог бы быть не чем иным, как насилием. Он не должен был бы предполагать никаких демократических процедур, даже в том редуцированном, вывернутом наизнанку варианте, в котором они существовали и существуют в Украине. Шанс на президентство у Турчинова способен появиться только в одном случае: при условии жестокого подавления конкурентов. Всеми доступными способами.

Читайте также: Блокада Донбасса: борьба за деньги и новый проект Турчинова. Опрос экспертов

…В ходе встречи с Католической делегацией сотрудничества при епископате во Франции 25 февраля папа римский Франциск обратился с призывом строить мосты там, "где возводят стены от страха перед другими". В Совете национальной безопасности и обороны эта идея не будет встречена не только с энтузиазмом, но даже с пониманием. Там ее, скорее всего, просто "не заметят". Чтобы не объявлять предложение Франциска то ли "фейком", то ли "продуктом российской пропаганды", его же самого – тайным "агентом Кремля". Над чиновниками ведомства и над его секретарем довлеет именно тот страх, на который указывает понтифик. До перехода к строительству не стен и блокпостов, а мостов они не готовы, и их неготовность превращается в фундаментальный элемент государственной политики. Украина дорого расплачивается за это, и цена вопроса продолжает расти с каждым днем.