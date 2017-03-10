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    Политика

    Турчинова и Лукьянчука обвинили в выводе в оффшоры $800 млн

    (обновлено: )25720
    С обвинением к Артему Сытнику обратился экс-нардеп Александр Шепелев. По его словам, Турчинов и Лукьянчук "обложили данью руководителей министерств и госпредприятий", а "грязные деньги" ежедневно свозились в Европейский банк рационального финансирования.
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    Александр Турчинов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Бывший депутат Верховной Рады Александр Шепелев заявляет, что в 2009 году Александр Турчинов, который в настоящее время занимает пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), и Руслан Лукьянчук, народный депутат от фракции "Народный фронт", вывели в оффшоры более 800 миллионов долларов из государственного бюджета и помощи Международного валютного фонда (МВФ). 

    Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Кость Бондаренко: эпоха турчиновых, партии войны уходит в прошлое

    Ранее Украина объявила Шепелева в международный розыск по подозрению в хищении госсредств в особо крупных размерах и покушении на убийство. Его арестовали в Венгрии, откуда экстрадировали на родину. Позднее Шепелев, которого суд постановил содержать под стражей, бежал из киевской больницы, где находился под охраной сотрудников СИЗО, и впоследствии был задержан в РФ. В чем обвиняется Шепелев в РФ, не сообщалось. В начале апреля 2015 года стало известно, что Генпрокуратура Украины направила России запрос об экстрадиции экс-депутата. Генпрокуратура России отказала украинской стороне в выдаче разыскиваемого экс-депутата.

    "Второй раз я обращаюсь к директору НАБУ Артему Сытнику. Последнюю неделю в СМИ распространяется информация о хищениях из государственного бюджета Украине и выводе в оффшоры 800 миллионов долларов США и о моем непосредственном участии в этом преступлении. Хочу официально заявить: эту информацию я подтверждаю полностью", –  заявил Шепелев в своем видеообращении к директору Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артему Сытнику. 

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    Он напомнил, что в 2009 году Турчинов занимал должность первого вице-премьер-министра. 

    Шепелев подчеркнул, что Турчинов и Лукьянчук "обложили данью руководителей министерств и госпредприятий", а "грязные деньги" ежедневно свозились в ЕБРФ (Европейский банк рационального финансирования). В указанном финучреждении, как отмечает экс-депутат, "гривна конвертировалась в наличные доллары США, паковалась в целлофан и доставлялась Александру Турчинову через Лукьянчука, который до сих пор называется "кошельком" Турчинова".

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