Турчинов приехал в Авдеевку оценить гуманитарную ситуацию в городе

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов приехал в Авдеевку, что оценить гуманитарную ситуацию и определить, в какой помощи нуждается город, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Задача Александра Турчинова оценить гуманитарную ситуацию и ситуацию с безопасностью в Авдеевке, проверить, какая помощь нужна в этой части. Мы обсуждали проблемные вопросы, сказали, что на сегодняшний день ситуация контролируемая. Она тяжелая, но контролируемая, и он по этому поводу будет докладывать президенту", — сказал Жебривский.

Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

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Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП.