Разумков о требованиях националистов и реакции Турчинова

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В среду, 22 февраля, в Киеве состоялся Марш национального достоинства. Его совместно провели "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор".

Многолюдное шествие прошло утром в центре столицы, возле парламента участники Марша озвучили требования к украинской власти. Митинг был непродолжительным, и около полудня участники Марша мирно разошлись.

В то же время, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что через три года после Революции достоинства в Украине можно говорить о том, что главные требования участников Майдана уже выполнены.

По словам Турчинова, одной из главных задач, которую ставила перед собой Революция достоинства — не допустить затягивания Украины в Российскую империю.

"Это был вопрос существования Украины как демократического, независимого государства. Да, через кровь, да, через жестокие испытания, через военные действия, но мы отстояли свою независимость. Мы вырвали страну из липких щупалец имперского спрута, и нет пути назад: мосты сожжены. Поэтому мы выполнили главное требование Майдана", — сказал секретарь СНБО.

Готово ли общество к революционным действиям, в эфире радиостанции "Голос Столицы" спрогнозировал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

Согласны ли вы с тем, что главные требования участников Майдана уже выполнены?

— Я думаю, что этому заявлению удивились все — и участники Майдана, и те, кто поддерживал Майдан, возможно, наверное, и те, кто не поддерживал Майдан, потому что было озвучено очень много позиций, за которые многие люди стояли на Майдане, в том числе, и ценой своей жизни. Но, мне кажется, что, мягко говоря, это не соответствует действительности, и ключевые моменты, почему люди вышли на Майдан, было две. Первое — Украина должна стремиться к европейским нормам и стандартам жизни. Это был вопрос об ассоциации в принципе. И вторым аспектом было непреодолимое желание у народа Украины, чтобы украинская власть была честной. При том, здесь объединяется очень много тематических линий — это и борьба с коррупцией как финансовой, так и политической, это и единство закона для всех, это, действительно, прозрачные правила игры с точки зрения бизнес — власть, это и честные, порядочные, профессиональные представители правоохранительных органов. Но два основных лейтмотива — это стремление в Европу и честные руководители государства. Если Александр Валентинович считает, что у нас все получилось, то, наверное, мы с ним живем в разных государствах, это раз, и два — я думаю, что те реформы, о которых говорит он, мягко говоря, еще не завершены, а многие еще и не начаты.

Какие из поставленных требований реально выполнить?

— С точки зрения заявлений данных политических сил, никакие. Со многими, наверное, и вы, и я соглашусь с точки зрения тарифного геноцида, и в какой-то мере я согласен с вопросом о том, что сегодня нельзя проводить приватизацию, но абсолютно я не поддерживаю вопрос национализации каких-либо предприятий, потому что завтра придут к вам, заберут квартиру и скажут, что мы ее национализируем, потому что вы не такой журналист или вы не такой эксперт.

Если мы говорим о вопросе земли, то, наверное, я как гражданин тоже поддержу то, что сегодня это не самый актуальный момент, и продать землю мы сможем всегда, а вот вернуть, я не уверен, что получиться, как и у народа, так и в государства. Поэтому они попытались натянуть на себя как можно больше вопросов, которые сегодня разделяют и поддерживает электорат Украины, украинский народ и будущий их избиратель, но насколько эффективно это будет с точки зрения их будущего, я думаю, что коэффициент полезного действия будет относительно невысок, а закончится это все тем, что, с одной стороны, они сделали свой ультиматум, сделали информационные заявления, но на них со стороны Банковой или Грушевского, как Кабмина, так и ВР реакции серьезной ждать не приходится.

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Стоит воспринимать серьезно этот марш, если его участники собирались в интернете, то есть им обещали конкретную сумму? Есть успех в политике, которая строится таким образом?

— Я думаю, мы это все проходили, проходим сегодня и, к сожалению, это завтра не закончится. Тут по принципу — не пойман за руку, не вор, хотя, наверное, правоохранительным органам стоило бы уделить внимание этому вопросу. Я бы немного переместил акценты на том, что у нас собирают. У нас собирают этот митинг, в том числе, те, кто был у власти после Революции достоинства. Это, например, "Свобода", были представители их и в министерствах, в том числе и Генпрокуратуре. Эффективность их работы оставляла желать лучшего. Мы сегодня с вами могли там наблюдать ряд действующих нардепов, и в ответ на ультиматумы я бы, наверное, все-таки задал вопрос: а что непосредственно они сделали в рамках своих полномочий как нардепы Украины, в рамках своих законодательных инициатив, чтобы все эти вещи, которые были сегодня озвучены, можно было воплотить в жизнь, и вообще, как часто они ходят на свое рабочее место, потому что, глядя на работу Верховной Рады, складывается впечатление, что нардеп занимается всем, чем угодно, но только не своими непосредственными обязанностями.

Ранее политтехнолог Сергей Гайдай в эфире ГС заявил, что электоральная поддержка радикальных националистов — небольшая, поэтому в Раду они могут пройти, только объединившись.