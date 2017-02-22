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    Общество

    Турчинов: все военнообязанные должны проходить курсы военной подготовки

    (обновлено: )22008
    Секретарь СНБО отметил, что развитие ВСУ и других военных формирований должно совершаться на основе самых лучших достижений ведущих армий мира, а также собственного боевого опыта последних трех лет.
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Необходимо, чтобы все военнообязанные проходили курсы военной подготовки на специальных учебных полигонах, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

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    "Оборона Украины требует создания надежного и высокообученного резерва, готового, по заблаговременно разработанному плану, приступить к исполнению боевых задач… Необходимо построить систему территориальной обороны, при котрой все военнообязанные будут проходить курсы военной подготовки на специальных учебных полигонах, будут принимать участие в сборах", — сказал Турчинов в среду в ходе заседания руководящего состава вооруженных сил Украины.

    По его словам, развитие Вооруженных сил Украины и других военных формирований должно совершаться на основе самых лучших достижений ведущих армий мира, а также собственного боевого опыта последних трех лет.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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