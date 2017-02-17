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    Политика

    В ДНР и ЛНР заявили о гумпрограмме для сел Донбасса, подконтрольных ВСУ

    Тема:

    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений (33)

    (обновлено: )86881
    Как заявили главы ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко, "оставшиеся под контролем Украины районы Донбасса" поставлены на грань гуманитарной и экологической катастрофы.
    Станица Луганская. Архивное фото
    Татьяна Погукай/Facebook

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Для жителей сел Донбасса, которые подконтрольны официальным властям, будет создана гуманитарная программа, заявили главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко.

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    "Оставшиеся под контролем Украины районы Донбасса поставлены на грань гуманитарной и экологической катастрофы. Растут техногенные риски, останавливаются заводы, комбинаты, продолжает падать уровень жизни людей. В связи с этим мы приняли решение реализовать программу гуманитарной помощи и экологической безопасности для наших братьев и сестер, проживающих в подконтрольных Украине районах Донбасса", — приводятся в сообщении Луганского информцентра слова лидеров республик.

    Плотницкий и Захарченко потребовали также обеспечить возможность мониторинга объектов инженерной инфраструктуры, находящихся на подконтрольной властям части территории Донбасса, повреждение которых может создать проблемы для ДНР и ЛНР.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля. 

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