ВСУ отвели тяжелое вооружение от линии соприкосновения - Муженко

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Вооруженные силы Украины придерживаются договоренностей об очередном перемирии и отвели тяжелое вооружение от линии соприкосновения в Донбассе, не дождавшись таких же действий со стороны ополченцев, заявил в пятницу начальник генерального штаба — главнокомандующий вооруженными силами страны Виктор Муженко.

"После очередного объявления перемирия, которое наступило с "нуля" часов 9 февраля, украинские вооруженные силы, придерживаясь тех договоренностей, которые были достигнуты в Минске, отвели соответствующее тяжелое вооружение от линии соприкосновения в определенные районы, даже не дождавшись информации о соответствующих действиях противоположной стороны. Действительно, за этот период количество обстрелов из тяжелого вооружения значительно уменьшилось, и это продолжалось до позавчерашнего дня", — приводит слова Муженко пресс-служба Минобороны Украины.

Он заявил, что силовики "выполняют условия прекращения огня, которые были определены во время переговоров в Минске, но имеют право адекватно реагировать на провокации со стороны противника". Вместе с тем Муженко отметил, что в течение нескольких прошедших дней наблюдается увеличение числа минометных обстрелов ополченцами, а также случаев применения танков. По его словам, в результате такого обстрела в четверг пострадал населенный пункт Авдеевка в Донбассе.

Говоря о международной помощи, он отметил, что Киеву нужны средства радиоэлектронной борьбы, разведки, медицинского обеспечения и другая техника, необходимая для доукомплектования подразделений.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил на Мюнхенской конференции, что трое украинских военных и один мирный житель погибли в Донбассе за последние сутки.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.