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    Рост зарплат произойдет только в рамках бюджета - Гройсман

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    По словам премьер Гройсмана, бюджетом запланировано 10-процентное поднятие минимальных социальных стандартов, другие действия в 2017 году по вопросам зарплат сделать очень сложно.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    УНИАН

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Минимальные заработные платы будут расти в соответствии с планом, предусмотренным госбюджетом на 2017 год, других повышений в связи со сложной экономической ситуацией, заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время выступления в Верховной Раде. 

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    "С 1 января 2017 года, мы подняли минимальную заработную плату вдвое до 3,2 тыс. грн. Мы подняли заработные платы учителям на 50%, врачам на 30% в 2017 году, бюджетом запланировано 10-процентное поднятие минимальных социальных стандартов и это означает, что это будет сделано тоже в 2017 году. Другие действия в 2017 году по вопросам зарплат сделать очень и очень сложно… В 2108 году будем делать следующие шаги… Поэтому не предусматривается другое повышение минимальных заработных плат в 2017 году", — сказал премьер.

    Ранее Гройсман поручил Министерству социальной политики провести мониторинг ситуации с повышением минимальных зарплат в стране. Ранее власти решили с начала 2017 года в два раза увеличить минимальные зарплаты в стране — до 3,2 тысячи гривен (около 118 долларов).

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