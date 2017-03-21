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    Apple показала красные iPhone 7 из спецсерии и "бюджетный" iPad

    (обновлено: )8110
    Обновленные смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus, которые можно будет заказать уже с 24 марта, выйдут ограниченной серией, цена на них будет начинаться от 749 долларов.
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    Красный iPhone 7
    apple.com

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Американская корпорация Apple анонсировала начало продаж 24 марта красных смартфонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus, а также "бюджетной" модели планшета iPad, говорится в сообщении компании.

    В продажу поступят смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus специальной серии красного цвета, часть средств от продажи которых пойдет в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом. Обновленные смартфоны выйдут ограниченной серией, цена на них будет начинаться от 749 долларов, сообщает РИА Новости Прайм.

    apple.com
    Красный iPhone 7

    Кроме того, Apple представила новый iPad, оснащенный ярким 9,7-дюймовым дисплеем Retina с более чем 3,1 миллиона пикселей. Вес устройства составляет менее 500 граммов, он сможет обходиться без подзарядки в течение целого дня. Обновленная модель iPad будет доступна в серебристом, золотом и сером цветах. Корпорация отмечает, что цена устройства будет самой доступной за все время и будет стартовать с 329 долларов (с поддержкой только Wi-Fi и встроенной памятью в 32 Гб).

    apple.com
    "Бюджетный" iPad

    Заказать новинки от Apple можно будет уже в пятницу, 24 марта, в целом ряде стран.

    Американская корпорация Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.

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