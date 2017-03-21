Apple показала красные iPhone 7 из спецсерии и "бюджетный" iPad

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Американская корпорация Apple анонсировала начало продаж 24 марта красных смартфонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus, а также "бюджетной" модели планшета iPad, говорится в сообщении компании.
В продажу поступят смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus специальной серии красного цвета, часть средств от продажи которых пойдет в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом. Обновленные смартфоны выйдут ограниченной серией, цена на них будет начинаться от 749 долларов, сообщает РИА Новости Прайм.
Кроме того, Apple представила новый iPad, оснащенный ярким 9,7-дюймовым дисплеем Retina с более чем 3,1 миллиона пикселей. Вес устройства составляет менее 500 граммов, он сможет обходиться без подзарядки в течение целого дня. Обновленная модель iPad будет доступна в серебристом, золотом и сером цветах. Корпорация отмечает, что цена устройства будет самой доступной за все время и будет стартовать с 329 долларов (с поддержкой только Wi-Fi и встроенной памятью в 32 Гб).
Заказать новинки от Apple можно будет уже в пятницу, 24 марта, в целом ряде стран.
Американская корпорация Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.