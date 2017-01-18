Блинов о новом главе набсовета "ПриватБанка" и ближайших перспективах

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Наблюдательный совет национализированного "ПриватБанка" возглавил известный турецкий финансист Энгин Акчакоча. Такое решение было принято на первом заседании этого органа.

"Уверен, Энгин Акчакоча, который избран сегодня председателем совета прекрасно справится с новыми обязанностями. Энгин является легендарным банкиром, который в свое время помог Турции преодолеть финансовый кризис, а сегодня будет помогать отстроить крупнейший банк в нашем государстве", — заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

Чиновник считает, что таким образом внедряется лучшее корпоративное управление в крупнейшем банке Украины.

"Это сложно переоценить. Потому что если бы такой наблюдательный совет был в "Привате" до национализации, многие проблемы просто не возникли бы… Новый наблюдательный совет государственного "Привата" сформирован из лучших мировых профессионалов, и большинство в ней составляют иностранцы и представители международных финансовых организаций. И самое главное, что новый наблюдательный совет является действительно независимым", — сказал Данилюк.

Акчакоча является одним из известнейших финансистов Турции. Он был председателем Агентства по вопросам банковского регулирования и надзора и Фонда страхования депозитов Турции.

Политическая удача

Экономист, руководитель проекта "Путь к успеху" Андрей Блинов считает, что назначение Акчакоча абслолюно логичным действием финансового блока украинской власти.

"Вы видим, что у нас в рамках государственного управления, государственного корпоративного управления вводится определенное количество иностранных граждан, причем имеющих экспертный опыт и соответствующую репутацию на международном уровне. В отношении "ПриватБанка" преследуются следующие перспективные цели. Во-первых, это цель поддержания взаимоотношений с Украины с кредиторами. Например, Европейский банк реконструкции и развития достаточно позитивно относится к реформе "Нафтогаза", готов и дальше предоставлять кредитные линии под закупку газа. Мы знаем о том, что аналогичный наблюдательный совет был сформирован, например в "Нафтогазе", — сказал Блинов в комментарии РИА Новости Украина.

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Эксперт напомнил об озвученных правительством планах в определенной перспективе частично приватизировать государственные финансовые учреждения.

"Пока не будем говорить, что речь идет о "Привате", "Укргазбанке", "Ощадбанке", но одним из первых этапов предполагается вхождение ЕБРР в состав акционерного капитала одного или даже двух государственных банков. Про "ПриватБанк", конечно, пока говорить рано, потому что идет аудит, это будет длительный процесс. Но Энгин является человеком, который не просто делал так называемое "Стамбульское финансовое решение", которое, кстати, у нас массово не заработало. В Украине также принимался специальный закон о реструктуризации задолженности перед банками, который изначально прорабатывался под руководством этого международного эксперта. Но в любом случае, Энгин Акчакоча — уважаемый эксперт, он является техническим консультантом, под которого активно предоставляют деньги, в первую очередь, технической помощи евроструктуры, также он в хороших отношениях с руководством Всемирного банка", — пояснил Блинов.

По мнению эксперта, в связи в этим можно считать назначение Акчакоча политической удачей для украинского правительства, поскольку оно говорит о том, что отношения с международными организациями в плане получения от них как кредитов, так и технической помощи, будут продолжаться.

"Соответственно, Украина может рассчитывать на различные консультации и даже перспективное вхождение каких-нибудь международных структур в капитал "ПриватБанка", — отметил эксперт.

Под корпоративное управление

Блинов обратил внимание, что согласно Меморандуму о сотрудничестве с Международным валютным фондом, условием национализации "ПриватБанка" была передача его в управление международной компании с хорошей репутацией.

"Фактически этого не произошло: создан стопроцентно государственный банк, никто не объявлял конкурс на управленца — поставили Шлапака, который взял свою команду из бывших чиновников, но назначили наблюдательный совет из людей, которые имеют отношение к международными организациям. Сейчас Кабинет министров и Министерство финансов рассматривают вопрос, что в течение шести месяцев "ПриватБанк" все-таки будет передаваться под какое-то международное управление. Не исключено, что эта работа и назначение Энгина главой набсовета является одним из шагов по выполнению условий Меморандума с МВФ. В любом случае, Украина будет готова, как я понимаю, после переходного периода передать этот банк международной структуре в оперативное управление, если на этом будут продолжать настаивать международные кредиторы и, в первую очередь, МВФ", — полагает Блинов.

При этом эксперт затруднился ответить, согласиться ли взять на себя такие полномочия ЕББР.

"По внутренним каналам знаю, что нет большого желания это делать в связи с тем, что у ЕБРР и так здесь не очень хороший проектный портфель, потому что из-за экономического кризиса очень узким стало платежеспособных заемщиков. Посмотрим, но однозначно эти решения будут приниматься не на экономическом уровне, а на политическом", — сказал экономист.

Игра "в длинную"

Блинов не видит ничего плохого в назначении главой набсовета международного консультанта.

"В данном случае идет игра "в длинную" — это работа по перспективной приватизации банка и улучшению его финансового состояния. И, наверное, это правильный путь. Сегодня, когда государственная банковская система составляет по активам больше 50 процентов — это путь в никуда", — считает эксперт.

Блинов считает, что пока рано говорить о перспективах "ПриватБанка" после перехода под управление международной корпорации.

"Но в этом случае банк не будет участвовать сильно в государственных проектах и превращаться в то, во что превратились "Ощадбанк" и "Эксимбанк", когда государству необходимо срочно получить финансирование. Мне кажется, что именно управление международной корпорацией — это, во-первых, шанс привлечения новых ультрасовременных банковских технологий. И, во-вторых, возможность все-таки избежать тех обвинений в том, что нахождение его в госсобственности — это фактически означает полный доступ государства ко всем базам данных этого банка, в том числе и тем, которые, согласно банковской тайне, не должны передаваться. Потому что мы знаем, что многие предприниматели сегодня подозревают, что они будут наказаны Государственной фискальной службой, когда-нибудь в последствии просто за пополнение карточки, потому что фискальная служба может это квалифицировать, как бизнес-операцию без соответствующей уплаты налогов. И управление международной корпорацией эти опасения значительно уменьшит", — сказал Блинов.

Кредиторам понравится

По словам экономиста, наличие корпоративного управления и независимого наблюдательного совета безусловно улучшит оценку "ПриватБанка" заемщиками.

"Энгин не будет в первую очередь преследовать интересы украинского правительства. Он будет скорее стоять на страже своих интересов, а его интересы состоят в том, чтобы между Украиной и международным сообществом шли различные проекты: технической помощи, помощи в области банковского сектора, консультации и так далее. То есть, это его прямой интерес, и в этом плане он будет сверяться как с позицией украинского правительства, так и с позицией международных структур. Возможно, он будет выступать неким дипломатом и посредником в этих взаимоотношениях. Но для "ПриватБанка" в целом это, наверное будет неплохо, поскольку позволит иметь хоть некую альтернативу государственной политики в области банковского сектора. Когда у нас больше половины банковской системы государственная, Министерство финансов сегодня — это главный банкир на рынке. Фактически мы пытаемся строить государственный капитализм, но поскольку государство крайне немощное и слабое, то и банковский капитализм у нас соответствующий и принимает нежелательные формы", — подытожил эксперт.

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