Турецкий банкир возглавил набсовет "ПриватБанка"

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Главой нового наблюдательного совета национализированного "ПриватБанка" стал турецкий банкир Энгин Акчакоча, сообщил министр финансов страны Александр Данилюк.

"Вчера состоялась первая встреча нового наблюдательного совета "ПриватБанка", и избран его председатель. На практике внедряется лучшее корпоративное управление в крупнейшем банке Украины… Уверен, Энгин Акчакоча, который избран председателем совета, прекрасно справится с новыми обязанностями. Энгин является легендарным банкиром, который в свое время помог Турции преодолеть финансовый кризис, а сегодня будет помогать отстроить крупнейший банк в государстве", — написал Данилюк в среду на странице в Facebook.

Министр отметил, что новый наблюдательный совет государственного "ПриватБанка" сформирован из лучших мировых профессионалов, большинство в нем составляют иностранцы и представители международных финансовых организаций.

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В конце 2016 года Кабмин национализировал крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка". Новым председателем правления был назначен экс-министр финансов Украины Александр Шлапак.