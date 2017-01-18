Эхо национализации "ПриватБанка". Гольдарб о "малокровии" экономики

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Национализация "Приватбанка" вызвала резкий отток депозитов из банка. Чтобы поддержать ликвидность нового госбанка Национальный банк Украины предоставил "ПриватБанку" рефинансирование на 15 миллиардов гривен (почти на 570 миллионов долларов).

Эта сумма составила 5% от всей денежной массы в обращении, и попав в финансовую систему, они были фактически обналичены населением, в результате резко качнулся курс доллара, заявил руководитель общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдарб на пресс-конференции на тему "Валютный сценарий от "Публичного аудита": доллар по 65 грн?", которая состоялась в РИА Новости Украина.

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"В систему попала необеспеченная гривна. Это та гривна, которую правительство срочно вбросило в "Приватбанк", 15 миллиардов гривен, одномоментно. Это 5% от задекларированной Национальным банком денежной массы, которая обращается в Украине… Конечно же, это колыхнуло курс. Плюс, курс колыхнуло то, что люди рванули в "Приват" забирать свои депозиты, не доверяя ни президенту, ни его Гонтаревой. Это точно также повлекло за собой увеличение стоимости доллара на рынке… Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы представить, что произойдет с долларом при подобных действиях", – сказал Гольдарб.

Эксперт также подчеркнул, что 64,5 гривны за доллар, по мнению экспертов "Публичного аудита", это не предел.

"Чем больше необеспеченных денег в обороте, тем больше растет курс доллара. Украина после трехлетнего управления экономикой со стороны президента и его двух премьеров и его парламента подошла к тому рубежу, когда экономике катастрофически не хватает денег. Даже дешевых, обесцененных гривен. У экономики начинается "малокровие", нужно срочно вливать эту самую гривну", — отметил руководитель "Публичного аудита".

При этом Гольдарб напомнил о запланированном повышении расходов на оборону, а также на содержание высших органов власти страны.

"К задекларированному дефициту бюджета в 77 миллиардов гривен как минимум на первоочередные нужды нынешней власти нужно порядка 200 миллиардов гривен. Гонтарева говорит, что в обороте находится 300 млрд гривен. На их хотелки нужно еще столько же. Как только эта сумма выбрасывается в хозяйственный оборот, сразу же растет цена на все. Сразу же девальвирует гривна. Эту сумму можно обеспечить товарами, а ВВП Украины обрушился в два раза или заемными деньгами", – добавил эксперт.

"В связи с невозможностью занять эти деньги на внешнем рынке, единственный путь, который решит проблемы обеспечения нужд власти — это путь печатанья денег", – резюмировал Гольдарб.

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