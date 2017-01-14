Милевский задолжал "ПриватБанку" Ferrari за невыплаченный кредит - СМИ

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Экс-нападающий "Динамо", игрок российского клуба "Тосно" Артем Милевский не явился на заседание Голосеевского суда Киева в пятницу, 13 января, по делу о кредите, который он взял несколько лет назад в "ПриватБанке" и не выплатил его.
Тогда в качестве залога он указал автомобиль Ferrari, а позже разбил его.
"Не исключено, что Артему удастся избежать наказания от судебной системы Украины. Дело в том, что, кроме неявки Милевского, сегодня также представители банка попросили перенести заседание, поскольку футболист начал выплачивать кредит", — сообщает Sportarena.
По информации телеканала Футбол 1, суд решил перенести заседание по делу на 3 февраля.
Отметим, что Милевский 12 января отметил день рождения — ему исполнилось 32 года.
В ноябре прошлого года СМИ сообщали, что футболист потребовал от киевского клуба погасить задолженность по зарплате в $1,2 млн.