Милевский задолжал "ПриватБанку" Ferrari за невыплаченный кредит - СМИ

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Экс-нападающий "Динамо", игрок российского клуба "Тосно" Артем Милевский не явился на заседание Голосеевского суда Киева в пятницу, 13 января, по делу о кредите, который он взял несколько лет назад в "ПриватБанке" и не выплатил его.

Тогда в качестве залога он указал автомобиль Ferrari, а позже разбил его.

"Не исключено, что Артему удастся избежать наказания от судебной системы Украины. Дело в том, что, кроме неявки Милевского, сегодня также представители банка попросили перенести заседание, поскольку футболист начал выплачивать кредит", — сообщает Sportarena.

По информации телеканала Футбол 1, суд решил перенести заседание по делу на 3 февраля.

Отметим, что Милевский 12 января отметил день рождения — ему исполнилось 32 года.

В ноябре прошлого года СМИ сообщали, что футболист потребовал от киевского клуба погасить задолженность по зарплате в $1,2 млн.