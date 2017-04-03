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Печальная статистика. 60% украинцев живут за чертой бедности
10:15
03.04.2017
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РИА Новости Украина Инфографика
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