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    Печальная статистика. 60% украинцев живут за чертой бедности

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    Украину накрыла волна бедности. Инфографика
    РИА Новости Украина Инфографика
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