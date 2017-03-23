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    Новиков: в бюджете Киева хватит средств на создание приюта для животных

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    По словам секретаря постоянной комиссии Киевсовета по экологической политике Алексея Новикова, в бюджете Киева хватит средств на создание приюта для животных.
    РИА Новости Украина

    "Когда ехал в приют (во Львов — Ред.), я все время сопоставлял, сможем ли мы в Киеве организовать приют для животных на европейском уровне. Когда я посмотрел, я понял четко, конечно сможем. Мэр поддерживает это, и бюджет города может себе это позволить", — заявил секретарь постоянной комиссии Киевсовета по экологической политике Алексей Новиков в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Цивилизованное отношение к животным: опыт Львова".

    Смотрите также: Мезинова: Киев должен перенять опыт Львова в отношении бездомных животных

    Во Львове с 1 сентября 2016 года на базе коммунального предприятия "Лев" началась обязательная регистрация домашних собак, а также котов – по желанию владельцев. В Киеве электронная петиция "Признать уличных котов частью экосистемы города Киева, позволить им свободно жить в подвалах, чердаках и других местах постоянного пребывания и уничтожать грызунов" набрала необходимое количество голосов и принята к рассмотрению.
    Мэр Киева Виталий Кличко поручил постоянным комиссиям Киевсовета по вопросам экологической политики, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, а также Киевской горгосадминистрации (КГГА) рассмотреть электронную петицию в установленном порядке.
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