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    Экономика

    МВФ не видит особых угроз для экономики Украины от блокады в Донбассе

    Тема:

    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (223)

    (обновлено: )12811
    Эксперты МВФ пришли к выводу, что ситуация будет умеренно влиять на темпы экономического роста и состояние платежного баланса и не будет представлять угрозы для выполнения инфляционных целей НБУ.
    Представительство МВФ в Украине
    УНИАН

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Торговая блокада в Донбассе будет умеренно влиять на темпы экономического роста и не представлять угрозы для инфляционной политики Национального банка Украины, считают эксперты Международного валютного фонда (МВФ).

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    МВФ одобрил в понедельник выделение Украине очередного транша на 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи.

    "Решение о выделении транша было принято после дополнительного изучения экспертами МВФ возможного влияния торговой блокады на украинскую экономику и обновления макроэкономических прогнозов с учетом предоставленных оценок НБУ и министерства финансов. Эксперты МВФ пришли к выводу, что ситуация будет умеренно влиять на темпы экономического роста и состояние платежного баланса и не будет представлять угрозы для выполнения инфляционных целей НБУ", — говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

    Дмитрий Корнейчук
    facebook.com/Dmitriy.Korneychuk
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    Глава Нацбанка Валерия Гонтарева назвала решение МВФ "настоящим вотумом доверия со стороны международного финансового сообщества". "Я выступаю от имени всего НБУ, когда я говорю, что горжусь тем, что наша неутомимая работа по масштабной очистке и реструктуризации банковского сектора способствовала этому успеху", — цитирует ее пресс-служба.

    Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиарда долларов.

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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    На экстренном заседании СНБО 15 марта принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. 

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