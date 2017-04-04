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    МВФ не комментирует антикоррупционное расследование в НБУ

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    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by (351)

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    МВФ одобрил выделение Украине очередного транша на 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи, несмотря на то, что ранее сообщалось, что руководство Нацбанка проверяют на причастность к растрате средств.
    Международный валютный фонд (МВФ)
    Фото из аккаунта МВФ на Flickr

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд (МВФ) не комментирует ситуацию с антикоррупционным расследованием в Национальном банке Украины, однако позиция управляющих может быть озвучена в стенограмме совета директоров от 3 апреля, сообщил РИА Новости представитель фонда.

    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Обыски в НБУ, скандал в НАПК, запрет абортов. Мнение Якубина

    "У меня нет комментариев на этот счет. Стенограмма заседания будет опубликована вместе с обзором, подготовленным персоналом. Возможно, в ближайшие несколько дней", — сказал он, отвечая на вопрос, вызвала ли у совета обеспокоенность информация об антикоррупционном расследовании против менеджмента Нацбанка.

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    МВФ одобрил накануне выделение Украине очередного транша на 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи. Решение МВФ было принято, несмотря на то, что днем ранее озвучивалось, что руководство Национального банка Украины проверяют на причастность к растрате средств, выделенных на рефинансирование коммерческих банков.

    Ранее замглавы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко", жена генпрокурора Украины Ирина Луценко заявила, что председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке. Позже банк выступил с опровержением этой информации.

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    Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиардов долларов.

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