Нагрянули с обысками. Антикоррупционеры взяли Нацбанк в оборот

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Нагрянули с обыском

В среду, 29 марта, детективы НАБУ нагрянули в Нацбанк — провели обыски и выемку документу.

"Происходят следственные действия НАБУ при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)", — заявили в САП, но не уточнили, в рамках какого производства проводятся следственные действия.

Сообщалось, что обыск проводили около трех десятков работников НАБУ и департамента экономической защиты полиции. Однако банкиры заверили, что сотрудничали с правоохранителями, а изъятие документов проходило без участия спецназа.

"Нацбанк сотрудничает со следствием. Итак, нами предоставлены все документы по запросу НАБУ. Мы верим в беспристрастность следствия, и считаем, что именно оно расставит все точки над "і" в этом вопросе", — сказал заместитель председателя НБУ Роман Борисенко.

Читайте также: The Financial Times: реформы украинских банков и фактор Гонтаревой

Позже в НАБУ объяснили причину обысков в Нацбанке — расследуются злоупотребления чиновниками ведомства. По данным борцов с коррупцией, должностные лица НБУ действовали в интересах третьих лиц – помогали нескольким коммерческим банкам.

"Речь идет о действиях в интересах лиц, которые по предварительному сговору со служебными лицами ряда коммерческих банков в нарушении закона "О банках и банковской деятельности" совершили действия, которые повлекли тяжкие последствия государственным интересам", — сообщила пресс-служба НАБУ.

Сообщается, что расследование по этим фактам детективы НАБУ начали еще в феврале 2017 года, но пока ни одному из участников не сообщено о подозрении.

Читайте также: Сытник сообщил подробности обыска в НБУ

При этом руководитель НАБУ Артем Сытник лишь сказал, что обыски в Нацбанке касаются руководства банка. "Это дело, о котором ранее говорили и которое касается руководства Национального банка Украины", — заявил Сытник в эфире телеканала ZIK.

В то же время о конкретных причинах обыска официально не сообщается, не называются и фамилии чиновников Нацбанка, которые фигурируют в деле.

Впрочем, по неофициальным данным, обыски проходили и в кабинете заместителя руководителя Нацбанка Екатерины Рожковой, а само дело может быть связано с государственным рефинансированием банка "Платинум".

"Это может быть связано с персоналией Рожковой, которая могла действовать в интересах определенных финансистов российского происхождения, поскольку она у них работала в структурах Кауфмана", — пояснил нардеп Игорь Луценко.

Такую версию высказал и финансовый эксперт, журналист Александр Дубинский — изъятие документов идет по кредитам рефинансирования "Платинум Банка".

"Как я и предупреждал, Гонтарева и Рожкова доигрались с крышеванием Кауфмана и его Платинум Банка….В кабинете Рожковой изымают компьютеры, и всю ее электронную переписку. Суть претензий — завышение стоимости залогов, которые Нацбанк принял в обеспечение рефинанса. В частности, на опубликованных переговорах Дмитрия Зинкова и Рожковой такая возможность обсуждается по санаторию "Молдова", – писал он у себя в Facebook.

Реакция Нацбанка

Тем временем, в Нацбанке лишь сказали, что следственные действия проводятся по решению Соломенского райсуда Киева. Вместе с тем, в финрегуляторе отказались сообщить, в рамках какого дела проводилась выемка документов.

"В соответствии с законодательством и в рамках следственных действий Национальным банком предоставляется правоохранителям информация и необходимые для работы документы и материалы, что обеспечит выполнение ими их функций в полном объеме", — отметили в НБУ.

Платиновое банкротство

Напомним, в октябре 2016 года правоохранители нагрянули с обыском в квартиру замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой. В Нацбанке расценили это как давление на своих должностных лиц. В то же время СМИ писали, что речь идет о возможной причастности Рожковой к банкротству банка "Михайловский" и махинациям в пользу "Платинум Банка", менеджером которого она была.

В ноябре 2016 года в сети появились записи телефонных разговоров Рожковой, которая с 2013 до средины 2015 года. работала в руководстве "Платинум Банка". Из записей следовало, что Рожкова, уже находясь на должности зампреда НБУ, обсуждала с главным исполнительным директором Платинум Банка Дмитрием Зиньковым, как обхитрить НБУ с имуществом, которое будет передано в залог рефинансирования. Кроме того, Нацбанк закрывал глаза на обналичивание средств "Фидобанка", который в итоге обанкротился

Как писали СМИ, следствие считает, что глава "Михайловского" Игорь Дорошенко вступил в сговор с председателем наблюдательного совета Platinum Bank Григорием Гуртовым и его акционерами, одним из которых является заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова, по поглощению банка "Михайловский".

Экс-владелец банка "Михайловский" Виктор Полищук в эфире телеканала NewsOne заявлял, что банк "Михайловский" был доведен до банкротства совместными действиями НБУ в лице члена правления Екатерины Рожковой и бизнесменом Борисом Кауфманом — для завладения активами банка, а все деньги вкладчиков "Банка Михайловский" перевели в "Платинум банк"

"Я прошу заметить с 19 числа Игорь Дорошенко перешел Председателем Правления Банка Платинум, весь состав топ-менеджмента перешел в банк Платинум, люди в банк Платинум перешли. Все кредитные портфели, которые были в банке Михайловском, а это: 700 млн грн плюс порядка 300 млн грн на это проценты – все перешло в банк Платинум", — утверждал Полищук.

Напомним, Нацбанк признал "Платинум Банк" неплатежеспособным лишь в январе 2017 года. При этом больше года банк не возвращал деньги вкладчикам.

В частности, в 2015 году банк не смог своевременно рассчитаться с одним из своих крупнейших клиентов — мобильным оператором "МТС Украина", и не вернул ему депозит в размере 250 млн гривен. Однако, несмотря на существующие проблемы с возвратом денег, "Платинум Банк" продолжал привлекать вклады у граждан и бизнеса. В 2016 году его депозитный портфель физлиц вырос более чем на 1 млрд гривен.

По материалам из открытых источников интернет