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    Наливайченко: Кононенко, Грановский и Гонтарева пойдут следом за Насировым

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    Зря болел. Арест и дело Насирова (173)

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    За отстраненным главой Государственной фискальной службы Романом Насировым под суд пойдут нардепы Игорь Кононенко и Александр Грановский, а также глава Национального банка Валерия Гонтарева, заявил экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.
    Канал "112 Украина" на Youtube

    "Насиров уже, слава Богу, задержан, но главное, чтобы суд был публичный, и в деле, которое называется "хищение народных налогов", должны прийти другие фигуранты, которых он назовет. Обязательно должен назвать – кому поступали около 30% откатов с возвратом НДС, кто та политическая партия, которая финансировалась за эти средства", — сказал Наливайченко в интервью каналу "112 Украина".

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    По словам Наливайченко, в расследовании дела Насирова "серьезно заинтересованы американцы".

    "За Насировым пойдет Кононенко, Грановский, Гонтарева и так далее. Я в этом убежден, потому что коррупция именно этих людей документировалась нами еще в июне 2015 года", — подчеркнул экс-глава СБУ.

    Детективы НАБУ вручили Насирову подозрение в ночь на пятницу, после чего медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-й корпус, в реанимацию. Позже сам Насиров заявил, что инфаркта у него не было, о чем сообщили ранее его адвокаты.

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    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

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