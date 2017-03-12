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    Наливайченко: за Насировым под суд пойдет Кононенко и Гонтарева

    Тема:

    Зря болел. Арест и дело Насирова (172)

    (обновлено: )46031
    Как заявил бывший председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, в расследовании дела Романа Насирова "серьезно заинтересованы американцы".
    Валентин Наливайченко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. За отстраненным главой Государственной фискальной службы Романом Насировым под суд пойдет народный депутат Игорь Кононенко и глава Национального банка Валерия Гонтарева, их коррупционная деятельность фиксировалась еще в 2015 году. Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" высказал бывший председатель Службы безопасности Украины (2014-2015 гг.) Валентин Наливайченко.

    Арест Насирова: вместо обвинения в коррупции будет очередной цирк – Рудяков
    Канал РИА Новости Украина на Youtube
    Арест Насирова: вместо обвинения в коррупции будет очередной цирк – Рудяков

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    "Насиров уже, слава Богу, задержан, но главное, чтобы суд был публичный, и в деле, которое называется "хищение народных налогов", должны прийти другие фигуранты, которых он назовет. Обязательно должен назвать – кому поступали около 30% откатов с возвратом НДС, кто та политическая партия, которая финансировалась за эти средства", — отметил он.

    По словам Наливайченко, в расследовании дела Насирова "серьезно заинтересованы американцы".

    "За Насировым пойдет Кононенко, Грановский, Гонтарева и так далее. Я в этом убежден, потому что коррупция именно этих людей документировалась нами еще в июне 2015 года", — подчеркнул он.

    Ранее неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International Украина призвала НАБУ начать досудебное расследование по сокрытию информации о наличии у главы ГФС Романа Насирова британского гражданства с 2012 года.

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