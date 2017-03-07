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    Долгая дорога в СИЗО. Арест Романа Насирова

    Тема:

    Зря болел. Суд арестовал Насирова (143)

    (обновлено: )33
    Роман Насиров с супругой во время заседания суда
    Роман Насиров в зале суда. Избрание меры пресечения
    Роман Насиров в зале суда. Избрание меры пресечения
    Заседание суда по избранию меры пресечения Роману Насирову
    Роман Насиров во время заседания суда по избранию ему меры пресечения
    Роман Насиров после решения суда об аресте на 60 суток
    Заседание суда по избранию меры пресечения Роман Насирову
    Судья Александр Бобровник, отправивший Романа Насирова под стражу
    Избрание меры пресечения Роману Насирову
    Арест Романа Насирова. Активисты под радостно встретили решение суда
    Файеры под Соломенский судом Киева после решения об аресте Романа Насирова
    Романа Насирова доставили в Киевское СИЗО
    Романа Насирова доставили в Киевское СИЗО
    Роман Насиров с супругой во время заседания суда
    Роман Насиров с супругой во время заседания суда
    @berdynskykh_k
    Роман Насиров в зале суда. Избрание меры пресечения
    Роман Насиров в зале суда. Избрание меры пресечения
    УНИАН
    Роман Насиров в зале суда. Избрание меры пресечения
    Роман Насиров в зале суда. Избрание меры пресечения
    УНИАН
    Заседание суда по избранию меры пресечения Роману Насирову
    Заседание суда по избранию меры пресечения Роману Насирову
    УНИАН
    Роман Насиров во время заседания суда по избранию ему меры пресечения
    Роман Насиров во время заседания суда по избранию ему меры пресечения
    @berdynskykh_k
    Роман Насиров после решения суда об аресте на 60 суток
    Роман Насиров после решения суда об аресте на 60 суток
    @berdynskykh_k
    Заседание суда по избранию меры пресечения Роман Насирову
    Неизменный атрибут судебного заседания по делу Романа Насирова - бригада скрой помощи.
    @berdynskykh_k
    Судья Александр Бобровник, отправивший Романа Насирова под стражу
    Судья Александр Бобровник, отправивший Романа Насирова под стражу
    @berdynskykh_k
    Избрание меры пресечения Роману Насирову
    После оглашения решения о взятии под стражу
    Facebook Светланы Залищук
    Арест Романа Насирова. Активисты под радостно встретили решение суда
    Арест Романа Насирова. Активисты под радостно встретили решение суда
    Facebook Алексея Гриценко
    Файеры под Соломенский судом Киева после решения об аресте Романа Насирова
    Файеры под Соломенский судом Киева после решения об аресте Романа Насирова
    Facebook Романа Кравца
    Романа Насирова доставили в Киевское СИЗО
    Романа Насирова доставили в Киевское СИЗО
    Facebook Алексея Гриценко
    Романа Насирова доставили в Киевское СИЗО
    Романа Насирова доставили в Киевское СИЗО
    Facebook Алексея Гриценко

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    Роман Насиров с супругой во время заседания суда

    Соломенский районный суд Киева в ночь на 7 марта избрал меру пресечения для отстраненного на время расследования председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля.

    Оглашение решения суда по избранию меры пресечения Роману Насирову. Видео
    Facebook Светланы Залищук
    Арест Насирова. Оглашение судебного решения

    Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 млн гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. 

    Вскоре после решения суда, который длился около 15 часов, Насиров был доставлен в Киевское СИЗО.

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    В ночь на пятницу детективы НАБУ вручили главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию.

    Напомним, следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

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    Адвокаты Насирова ранее заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда тот уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным. Они также заявляли, что у их клиента случился инфаркт, он был прооперирован, однако сам Насиров вскоре опроверг эту информацию. 

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