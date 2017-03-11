Сенатор США Маккейн доволен арестом Насирова

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Влиятельный сенатор-республиканец CША Джон Маккейн одобрил арест отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Романа Насирова.

на 7 марта избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично.

"Арест по обвинению в хищении Романа Насирова, главного налоговика Украины и директора Государственной фискальной службы, — это позитивный шаг вперед для правительства Украины в борьбе с коррупцией", — говорится в заявлении Маккейна. По его словам, арест Насирова стал успехом Национального антикоррупционного бюро Украины.

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"Стабильность и успех Украины в долговременной перспективе зависит от ее приверженности реформам, в том числе укреплению верховенства права и борьбы с коррупцией. Я одобряю прогресс правительства Украины и призываю его продолжать антикоррупционные усилия", — заявил Маккейн.

Детективы НАБУ вручили Насирову подозрение в ночь на пятницу, после чего медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-й корпус, в реанимацию. Позже сам Насиров заявил, что инфаркта у него не было, о чем сообщили ранее его адвокаты.

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.