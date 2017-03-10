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    Золотарев: дело Насирова – это "черная метка" для Порошенко

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    Зря болел. Арест и дело Насирова (166)

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    Политолог, руководитель Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что дело отстраненного главы ГФС Романа Насирова – это "черная метка" для президента Петра Порошенко.
    Канал РИА Новости Украина на Youtube

    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

    Соломенский районный суд Киева в ночь на 7 марта избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен.

    Смотрите также: Пресс-конференция Джулиана Ассанжа в связи с публикациями утечек из ЦРУ

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