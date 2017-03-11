НАБУ призвали расследовать дело о сокрытии Насировым британского гражданства

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International Украина призывает НАБУ начать досудебное расследование по сокрытию информации о наличии у главы ГФС Романа Насирова британского гражданства с 2012 года. Об этом сообщает пресс-служба Transparency International.

"Насиров внес заведомо ложные сведения в официальные документы и в дальнейшем использовал "подделку" для получения допуска к государственной тайне. В действиях главы ГФС усматриваются признаки преступления, предусмотренных частью 1 статьи 366 УК Украины", — говорится в письме организации на имя директора НАБУ Артема Сытника.

Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в Апелляционный суд Киева жалобу на избранную Соломенским райсудом меру пресечения отстраненному председателю фискальной службы Роману Насирову.