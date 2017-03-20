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    Нацбанк понизил курс доллара и евро

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    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен на понедельник на отметке 2889,24 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,644 гривны за 10 рублей, доллара - 2690,92 гривны за 100 долларов.
    Обмен валют
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на понедельник, 20 марта, на уровне 2690,92 гривны за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2889,24 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,644 гривны за 10 рублей. 

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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