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    Экономика

    НБУ заложил в прогноз по инфляции повышение тарифов на газ и отопление

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    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов (483)

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    Директор департамента монетарной политики и экономического анализа Сергей Николайчук отметил, что подорожание, запланированное с октября, будет "корректироваться и зависеть от динамики обменного курса и цен на газ на мировых рынках".
    Нацбанк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины заложил в прогноз по инфляции на 2017 год повышение цен на газ и отопление с октября, заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Сергей Николайчук.

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    "Мы учитываем следующее повышение на газ и отопление с октября", — сказал Николайчук в эфире "Радио Вести", слов которого приводит "Украинские новости".

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    При этом он не уточнил, насколько могут вырасти тарифы.

    "Они будут корректироваться и зависеть от динамики обменного курса и цен на газ на мировых рынках. Фактически в прошлом году цены на газ и отопление вышли на рыночный уровень и сейчас зависят больше не от решений комиссии, а от других факторов, которые на них влияют", — добавил он.

    Николайчук также считает, что в 2017 году НБУ может снизить влияние административно регулируемых тарифов на показатель индекса потребительских цен.

    Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд одобрил обновленные макропрогнозы украинской экономики. 

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    Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) — отопление и горячую воду — повысились в Украине почти в два раза с 1 июля. Повышение тарифов на услуги ЖКХ связано с решением Кабмина выполнить требование МВФ по внутренним ценам на газ, "доведя их до уровня рыночных": с 1 мая отменен льготный тариф, использовавшийся в течение отопительного сезона, а население и предприятия, обеспечивающие отопление и горячую воду, теперь будут платить за газ по единому тарифу — 6 879 гривен за тысячу кубометров. Правительство планирует уменьшить нагрузку на малообеспеченные слои населения из-за роста тарифов при помощи адресных субсидий.

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