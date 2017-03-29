В НАБУ сообщили, по какому делу проводят обыски в Нацбанке

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках обысков изымает документацию в Национальном банке, сообщается в среду на странице правоохранительного ведомства в Facebook.

"Детективы НАБУ совместно с департаментом защиты экономики Нацполиции проводят следственные действия в Национальном банке Украины, во время которых осуществляется выемка документов", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, следственные действия проходят в рамках расследования уголовного дела по фактам злоупотребления должностными лицами Нацбанка своим служебным положением в интересах третьих лиц.

В частности, чиновники Нацбанка якобы по предварительному сговору с должностными лицами ряда коммерческих банков совершили действия, которые повлекли тяжкие последствия для государственных интересов. Речь идет о периоде 2015-2016 годов.

В сообщении отмечается, что детективы начали расследовать данное дело в феврале 2017 года.

О том, что проходят обыски в НБУ, ранее сообщили Специализированной антикоррупционной прокуратуре.