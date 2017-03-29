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    В НАБУ сообщили, по какому делу проводят обыски в Нацбанке

    (обновлено: )1920
    Пресс-служба правоохранительного органа сообщает, что следственные действия проходят в рамках расследования уголовного дела по фактам злоупотребления должностными лицами Нацбанка своим служебным положением в интересах третьих лиц.
    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    сайт НАБУ

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках обысков изымает документацию в Национальном банке, сообщается в среду на странице правоохранительного ведомства в Facebook.

    "Детективы НАБУ совместно с департаментом защиты экономики Нацполиции проводят следственные действия в Национальном банке Украины, во время которых осуществляется выемка документов", — говорится в сообщении.

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    По данным ведомства, следственные действия проходят в рамках расследования уголовного дела по фактам злоупотребления должностными лицами Нацбанка своим служебным положением в интересах третьих лиц.

    В частности, чиновники Нацбанка якобы по предварительному сговору с должностными лицами ряда коммерческих банков совершили действия, которые повлекли тяжкие последствия для государственных интересов. Речь идет о периоде 2015-2016 годов.

    В сообщении отмечается, что детективы начали расследовать данное дело в феврале 2017 года.

    О том, что проходят обыски в НБУ, ранее сообщили Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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