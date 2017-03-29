НБУ: обыски в банке продлятся до поздней ночи

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Замглавы НБУ Роман Борисенко сообщил, что следственные действия в Национальном банке Украины могут продлиться до поздней ночи, сообщает "112 Украина".

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"Сегодня они еще работают. Думаю, что будем работать до поздней ночи. Я уверен и еще раз подчеркиваю, что мы верим в беспристрастность следствия и считаем, что именно оно расставит все точки над "і" в этом вопросе", — заявил он.

Ранее сообщалось, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в Национальном банке.