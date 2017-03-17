Крысы бегут с корабля, а Гонтарева - из Нацбанка

Дмитрий Дзыговбродский, публицист – для РИА Новости Украина

Если бы Фридрих Шиллер каким-то провидческим зрением увидел, что через два с половиной века в далекой Украине появится Валерия Гонтарева, он бы обязательно дал мавру в драме "Заговор Фиеско в Генуе" ее имя. И сейчас бы цитата звучала так: "Гонтарева сделала свое дело, Гонтарева может уйти".

16 марта Валерия Гонтарева подтвердила свое намерение в ближайшем будущем уйти с должности главы Нацбанка: "На этой позиции должен быть профессионал и технократ. Я абсолютно убеждена, что вы увидите такого номинанта".

Плюс сразу добавляем к желанию покинуть пост еще и желание покинуть территорию Украины, как это сделала Наталья Яресько, бывший министр финансов. Потому что уже сейчас к деятельности Гонтаревой у любого финансиста возникает уж очень много вопросов. А еще больше вопросов возникнет, когда итоги деятельности Валерии Алексеевны приведут к гиперинфляции, распаду банковского сектора и обрушению экономики государства в целом.

Валерия Алексеевна надеется покинуть самолет "Украина" раньше, чем он достигнет поверхности под действием силы тяжести. Заявление Гонтаревой трудно перевести по-другому, чем: "Дорогие украинцы, экипаж самолета прощается с вами. Приятного, хоть и недолгого вам полета. А мы — в теплые края".

За успешную деятельностью Валерии Гонтаревой на посту главы Нацбанка ей благодарны и Петр Порошенко, и Игорь Коломойский, и Арсений Яценюк, и Арсен Аваков, и многие-многие другие политики современной Украины. Все они стали значительно богаче.

Глава Нацбанка сделала все, что он нее зависит, для себя и для деловых партнеров. А теперь готовится покинуть благословенную и щедрую землю Украины.

Начиная с 19 июня 2014 года Валерия Гонтарева еженедельно рассказывала, как привлекательна Украина для инвесторов и насколько крепка и стабильна гривна.

Впрочем, когда Валерию Алексеевну прижимают к стене прямыми вопросами, она тоже не теряется. Например, 18 января 2016 года Гонтарева во всех бедах национальной валюты обвинила прессу: "Проблема нашей страны, наверное, больше в том, что очень много средств массовой информации находится в руках олигархического клана. Поэтому очень часто, не хочу обидеть присутствующую здесь прессу, но я называю это свободная продажная пресса".

Глава Нацбанка на любой пресс-конференции чувствовала себя уверено, вела себя нахраписто, напористо и даже с легким оттенком пренебрежения к своим оппонентам. Валерия Алексеевна знала, никто и ничего ей сделать не может. Потому что она под надежной защитой президента. А Петр Алексеевич не обидит ту курочку, которая уже несколько раз во время малообъяснимых и внезапных обрушений гривны (15 грн за доллар осенью 2014 года и 30 грн за доллар в феврале 2015 года) принесла ему не просто золотое яичко, но целый золотой курятник. Гонтарева сделала валютные спекуляции самой выгодной деятельностью на Украине — естественно, только для своих.

На одном только падении гривны в конце февраля 2015 года до 30 грн за доллар (курс НБУ) Коломойский, Порошенко и Яценюк увеличили свои состояния на сотни миллионов долларов.

Да и сейчас деятельность НБУ несомненно очень эффективна для политиков и олигархов. Но довольно губительна для самой Украины.

За 2015 год национальная валюта рухнула на 65-70%. Если в январе 2015 года курс был примерно 15 грн за доллар, то январе-феврале 2016 года он достиг 25 грн за доллар. Те, кто знали, как будет управлять национальной валютой Нацбанк, получили за год прибыли на те самые 65-70%. Более выгодный бизнес и придумать сложно.

Не менее красиво Гонтаревой была проведена и махинация с "ПриватБанком". Это же настоящее искусство — накачать банк деньгами из НБУ, не мешать собственникам выводить эти средства, а затем национализировать банк. То есть повесить на государство и население все долги банка, но вывести и честно поделить все средства рефинансирования.

Валерия Алексеевна 19 декабря 2016 года даже не стала скрывать, что сам Игорь Коломойский и предложил национализировать банк: "Акционеры "ПриватБанка", которые не смогли выполнить программу докапитализации, направили письмо в Кабмин с просьбой о вхождении государства в капитал финучреждения".

С невинным взором Гонтарева сообщила 20 декабря, что продажа "ПриватБанка" может произойти не ранее чем через три года. Логично, почему бы не назвать три года? Или пять лет. Все равно Валерия Алексеевна в это время будет очень далеко.

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Операция "Национализация" готовилась главой НБУ Гонтаревой несколько лет.

В 2014 году "ПриватБанк" получил от НБУ 19 миллиардов гривен. Банк начал щедро выдавать кредиты странным компаниям, как украинским, так и зарубежным. Эти компании быстро заключили сделки и перечислили средства на счета нерезидентов, осуществив 100% предоплату. На текущий момент эти средства так и не возвращены, судьба их неизвестна.

В 2015 году НБУ выделил "ПриватБанку" последовательно 2,38, 2,28 и 1,215 миллиардов гривен только в первом квартале. Жизненный путь этих средств повторил судьбу рефинансирования 2014 года.

И даже сейчас, после национализации в "Приватбанк" будут заливать еще примерно 150 миллиардов гривен. В итоге каждый украинец заплатит Валерии Гонтаревой, Петру Порошенко и Игорю Коломойскому от 4000 до 5000 гривен за операцию "Национализация". Заплатит каждый — и пенсионеры, и молодые мамы, и работающие мужчины и женщины.

Гонтарева опытный игрок — она сыграла краплеными картами на теневом валютном рынке и валютных аукционах, она показывала виртуозную игру в "наперстки" в вопросах рефинансирования банков и национализации "ПриватБанка", она вовсю крутила рулетку и отвлекала зрителей карточными фокусами во время необъяснимых скачков национальной валюты.

И, как опытный игрок, Валерия Гонтарева знает — мало заработать в казино кучу денег. Надо еще с этими деньгами из казино выйти.

К чему сейчас Валерия Алексеевна и готовится.

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