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    Клуб обозревателей

    Пустое место, или Что на самом деле останется от украинских олигархов

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    Политэкономическая программа киевской власти строится на четырех столпах - евроинтеграция, децентрализация, деолигархизация и декоммунизация. И действительно, с формальной точки зрения, большинство данных пунктов выполнены.
    Доллары. Архивное фото
    Украинское фото

    Денис Гаевский, обозреватель

    Наряду с декоммунизацией, выродившейся в деиндустриализацию, наибольшие успехи достигнуты на поприще деолигархизации. Правда этот процесс сопровождается деградацией украинской экономики к состоянию даже не третьего, а четвертого мира.

    Прежде всего, стремительная девальвация активов украинских олигархов, в значительной степени предопределившая существенное снижение их политического влияния, связана с рецессией металлургии — отрасли, с которой кормились Ахметов, Новинский, Коломойский, Тарута, Пинчук.

    Причинами рецессии являются война на Донбассе, падение мировых цен на металл, утрата российского рынка сбыта, беспрецедентная "декоммунизация" украинского машиностроения и целый ряд управленческих решений правительства Яценюка по повышению тарифов естественных монополий (железнодорожные перевозки, электроэнергия, природный газ).

    Михаил Погребинский
    Украинское фото
    Михаил Погребинский о блокаде Донбасса, олигархах и ловушке для власти

    Другие "реформаторские" решения Яценюка, а именно переход к закупке российского газа через европейских посредников привели к серьезнейшей стагнации химпрома, чья рентабельность "съедена" наценкой на поставляемое топливо. Это ударило по Коломойскому, но наиболее болезненно — по Фирташу. Вместе с тем, на днях стало известно, что "Укртрансгаз" сократил подачу газа на принадлежащие Фирташу химзаводы по производству минеральных удобрений (в Ровно, Черкассах, Северодонецке). Все это указывает на то, что олигархическая звезда Фирташа закатывается — к тому же не стоит забывать, что над ним уже три года висит "дамоклов меч" американского правосудия. Произойдет ли экстрадиция Дмитрия Васильевича в США — вопрос открытый, но его экономическое (в т.ч. в результате утраты поста главы Федерации работодателей Украины) и политическое влияние на внутриукраинские процессы несравнимо ниже, чем в домайданную эпоху.

    Упомянутый выше Коломойский после отсечения от бюджетных потоков, сперва с утратой решающего контроля над "Укрнафтой" и "Укртранснафтой" в 2015, а затем в связи с национализацией "ПриватБанка", переходит из категории олигархов в разряд "просто" крупных бизнесменов. А ведь как не вспомнить, что до апреля 2015 Игорь Валерьевич, занимавший должность главы Днепропетровской ОГА и финансировавший многочисленные нацбатальоны, был, пожалуй, вторым по влиятельности человеком в Украине после американского посла.

    По всей видимости, в категорию "обычных" крупных собственников перейдет и Ахметов. Последние новости для Рината Леонидовича в связи с утратой активов на неподконтрольном Донбассе и в Крыму неутешительны, а несколько месяцев назад были озвучены планы руководства города Киева разорвать договор концессии с "Киевэнерго", принадлежащего "ДТЭК". Дела же у холдинга "ДТЭК", равно как и у "Метинвеста" идут неважно — за три последних года суммарные убытки составили порядка $3 млрд. В данном случае потребители электрической энергии могут решить математическую задачку — насколько еще нужно повышать тарифы, чтобы покрыть убытки "ДТЭК" (в связи с большой долговой нагрузкой, номинированной в валюте), усугубляемые отныне угольной блокадой Донбасса?!

    Кирюхин: олигархическая система в Украине пребывает на грани разрушения
    Канал РИА Новости Украина на Youtube
    Кирюхин: олигархическая система в Украине пребывает на грани разрушения

    Серьезно поистрепались активы ахметовских соратников Новинского и Таруты, а потому они вынуждены были углубиться в публичную политику. Последний и вовсе назвал себя банкротом, а Новинский находится под прессингом власти (периодические обыски в офисах "Смарт-Холдинга" и снятие депутатской неприкосновенности), потому его дальнейшая судьба находится под вопросом. Кроме того, давление на Новинского — один из инструментов влияния на неугодные власти УПЦ (МП) и "Оппозиционный блок" (при всем оппортунизме "ОБ").

    Под вопросом также оказалась и судьба Пинчука, тучи над которым сгустились после публикации в американской прессе плана по урегулированию конфликта на Донбассе и отношений Украины с РФ, что стало поводом для СБУ начать уголовное производство против него. Каков будет размер "откупных", которые потребуют с Пинчука — вопрос открытый. А ведь и без того металлургическая группа "Интерпайп" пребывает не в лучшей финансовой форме.

    Таким образом, из олигархов в классическом определении (крупные буржуа, концентрирующие в своих руках власть) в стране остался лишь один — имя его совпадает с президентом Украины. В целом, процесс деолигархизации ведется не только в интересах Петра Алексеевича, но и в интересах Запада — происходит зачистка украинского рынка под приход транснационального капитала, а также блокируется гипотетическая возможность дрейфа Киева в сторону Москвы на основе сохраняющихся бизнес-связей. Все-таки сформировавшиеся к началу 2000-ых финансово-промышленные группы, сконцентрировавшие в руках значительную часть валового национального продукта, являются носителями значительной части экономического суверенитета Украины. Которого, как показывает опыт стран "Новой Европы", периферия Евроатлантики должна быть лишена.

    Президент Украины Петр Порошенко
    пресс-служба Петра Порошенко
    Должен остаться только один. Порошенко и олигархи

    Историкам еще предстоит найти ответить на вопрос — почему на рубеже 2013/2014 в условиях экономической стабильности и роста активов олигархи сумели консолидироваться, а в период 2015-2016 катастрофическая девальвация активов, оттеснение от бюджетных "кормушек" и занесенный нож деолигархизации к подобному объединению не привел. Впрочем, покамест делать окончательные выводы относительно деолигархизации преждевременно — рано или поздно неизбежно произойдет трансформация власти, что предоставить шанс "старым" олигархам на реванш.

    Те же, у кого после "майдана" финансовые дела пошли в гору, не являются, за исключением президента, значимыми факторами украинской политики. Они либо бизнес-партнеры президента, либо не обладают физическими активами, а являются "схемщиками", паразитирующими на бюджете. Есть и третья категория — подпольные "миллионеры Корейко", сколотившие капитал преимущественно на войне.

    В связи с обрушением активов можно ожидать дрейфа экс-олигархов в публичную политику, являющуюся в украинских реалиях бизнесом с 1000-процентной рентабельностью. Улыбнется ли удача вчерашним "капитанам бизнеса" в политике — будем посмотреть. Когда нет хлеба, приходится наблюдать за зрелищами.

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