Пустое место, или Что на самом деле останется от украинских олигархов

Денис Гаевский, обозреватель

Наряду с декоммунизацией, выродившейся в деиндустриализацию, наибольшие успехи достигнуты на поприще деолигархизации. Правда этот процесс сопровождается деградацией украинской экономики к состоянию даже не третьего, а четвертого мира.

Прежде всего, стремительная девальвация активов украинских олигархов, в значительной степени предопределившая существенное снижение их политического влияния, связана с рецессией металлургии — отрасли, с которой кормились Ахметов, Новинский, Коломойский, Тарута, Пинчук.

Причинами рецессии являются война на Донбассе, падение мировых цен на металл, утрата российского рынка сбыта, беспрецедентная "декоммунизация" украинского машиностроения и целый ряд управленческих решений правительства Яценюка по повышению тарифов естественных монополий (железнодорожные перевозки, электроэнергия, природный газ). Украинское фото Михаил Погребинский о блокаде Донбасса, олигархах и ловушке для власти

Другие "реформаторские" решения Яценюка, а именно переход к закупке российского газа через европейских посредников привели к серьезнейшей стагнации химпрома, чья рентабельность "съедена" наценкой на поставляемое топливо. Это ударило по Коломойскому, но наиболее болезненно — по Фирташу. Вместе с тем, на днях стало известно, что "Укртрансгаз" сократил подачу газа на принадлежащие Фирташу химзаводы по производству минеральных удобрений (в Ровно, Черкассах, Северодонецке). Все это указывает на то, что олигархическая звезда Фирташа закатывается — к тому же не стоит забывать, что над ним уже три года висит "дамоклов меч" американского правосудия. Произойдет ли экстрадиция Дмитрия Васильевича в США — вопрос открытый, но его экономическое (в т.ч. в результате утраты поста главы Федерации работодателей Украины) и политическое влияние на внутриукраинские процессы несравнимо ниже, чем в домайданную эпоху.

Упомянутый выше Коломойский после отсечения от бюджетных потоков, сперва с утратой решающего контроля над "Укрнафтой" и "Укртранснафтой" в 2015, а затем в связи с национализацией "ПриватБанка", переходит из категории олигархов в разряд "просто" крупных бизнесменов. А ведь как не вспомнить, что до апреля 2015 Игорь Валерьевич, занимавший должность главы Днепропетровской ОГА и финансировавший многочисленные нацбатальоны, был, пожалуй, вторым по влиятельности человеком в Украине после американского посла.

По всей видимости, в категорию "обычных" крупных собственников перейдет и Ахметов. Последние новости для Рината Леонидовича в связи с утратой активов на неподконтрольном Донбассе и в Крыму неутешительны, а несколько месяцев назад были озвучены планы руководства города Киева разорвать договор концессии с "Киевэнерго", принадлежащего "ДТЭК". Дела же у холдинга "ДТЭК", равно как и у "Метинвеста" идут неважно — за три последних года суммарные убытки составили порядка $3 млрд. В данном случае потребители электрической энергии могут решить математическую задачку — насколько еще нужно повышать тарифы, чтобы покрыть убытки "ДТЭК" (в связи с большой долговой нагрузкой, номинированной в валюте), усугубляемые отныне угольной блокадой Донбасса?!

Серьезно поистрепались активы ахметовских соратников Новинского и Таруты, а потому они вынуждены были углубиться в публичную политику. Последний и вовсе назвал себя банкротом, а Новинский находится под прессингом власти (периодические обыски в офисах "Смарт-Холдинга" и снятие депутатской неприкосновенности), потому его дальнейшая судьба находится под вопросом. Кроме того, давление на Новинского — один из инструментов влияния на неугодные власти УПЦ (МП) и "Оппозиционный блок" (при всем оппортунизме "ОБ").

Под вопросом также оказалась и судьба Пинчука, тучи над которым сгустились после публикации в американской прессе плана по урегулированию конфликта на Донбассе и отношений Украины с РФ, что стало поводом для СБУ начать уголовное производство против него. Каков будет размер "откупных", которые потребуют с Пинчука — вопрос открытый. А ведь и без того металлургическая группа "Интерпайп" пребывает не в лучшей финансовой форме.

Таким образом, из олигархов в классическом определении (крупные буржуа, концентрирующие в своих руках власть) в стране остался лишь один — имя его совпадает с президентом Украины. В целом, процесс деолигархизации ведется не только в интересах Петра Алексеевича, но и в интересах Запада — происходит зачистка украинского рынка под приход транснационального капитала, а также блокируется гипотетическая возможность дрейфа Киева в сторону Москвы на основе сохраняющихся бизнес-связей. Все-таки сформировавшиеся к началу 2000-ых финансово-промышленные группы, сконцентрировавшие в руках значительную часть валового национального продукта, являются носителями значительной части экономического суверенитета Украины. Которого, как показывает опыт стран "Новой Европы", периферия Евроатлантики должна быть лишена.

Историкам еще предстоит найти ответить на вопрос — почему на рубеже 2013/2014 в условиях экономической стабильности и роста активов олигархи сумели консолидироваться, а в период 2015-2016 катастрофическая девальвация активов, оттеснение от бюджетных "кормушек" и занесенный нож деолигархизации к подобному объединению не привел. Впрочем, покамест делать окончательные выводы относительно деолигархизации преждевременно — рано или поздно неизбежно произойдет трансформация власти, что предоставить шанс "старым" олигархам на реванш.

Те же, у кого после "майдана" финансовые дела пошли в гору, не являются, за исключением президента, значимыми факторами украинской политики. Они либо бизнес-партнеры президента, либо не обладают физическими активами, а являются "схемщиками", паразитирующими на бюджете. Есть и третья категория — подпольные "миллионеры Корейко", сколотившие капитал преимущественно на войне.

В связи с обрушением активов можно ожидать дрейфа экс-олигархов в публичную политику, являющуюся в украинских реалиях бизнесом с 1000-процентной рентабельностью. Улыбнется ли удача вчерашним "капитанам бизнеса" в политике — будем посмотреть. Когда нет хлеба, приходится наблюдать за зрелищами.