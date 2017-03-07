наверх
07.03.201718:30
Курсы валют НБУ
  • EUR28.62- 0.03
  • USD27.02- 0.10
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Ивано-Франковске прошел митинг против олигархов и высоких тарифов

    Тема:

    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов (454)

    (обновлено: )21021
    Участники акции держали плакаты с лозунгами "Остановим тарифный геноцид", "Нет репрессиям!", "Нужны поступления в бюджет? Трясите оффшоры и олигархат!", "Прекратить бизнес на крови", "Позор крысам!".
    Митинг в Ивано-Франковске
    "Фиртка"

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковске около тысячи жителей провели на площади перед областной администрацией митинг "Против тарифов и репрессий", сообщает местное информагентство "Фиртка".

    Участники акции держали плакаты с лозунгами "Остановим тарифный геноцид", "Нет репрессиям!", "Нужны поступления в бюджет? Трясите оффшоры и олигархат!", "Прекратить бизнес на крови", "Позор крысам!". С площади колонна митингующих отправилась маршем по улицам Ивано-Франковска.

    "Фиртка"
    Митинг в Ивано-Франковске

    Как отмечается, в числе протестующих — активисты ВО "Свобода", "Национального корпуса", "Правого сектора", "Батькивщины", УНСО и др.

    "Мы осуждаем политику в интересах олигархов, повальную приватизацию. Методы этой системы ничем не лучше методы системы Януковича. Мы считаем, что это красная карточка этой власти, которая сегодня не делает социально-национальную справедливую политику в государстве", — сказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

    Ранее в Киеве представители Федерации профсоюзов Украины проели митинг возле здания Верховной Рады с требованием снизить тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Зря болел. Суд арестовал Насирова
    Судьи во время слушания по делу слушания дела по жалобе Украины против России в Международном суде ООН, 6 марта, 2017 года
    Гаага рассматривает иск Украины к России
    Блокада Донбасса. На редуте появилась "собачья будка Порошенко"
    Блокада Донбасса: нет дыма без угля
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа