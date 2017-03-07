В Ивано-Франковске прошел митинг против олигархов и высоких тарифов

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковске около тысячи жителей провели на площади перед областной администрацией митинг "Против тарифов и репрессий", сообщает местное информагентство "Фиртка".

Участники акции держали плакаты с лозунгами "Остановим тарифный геноцид", "Нет репрессиям!", "Нужны поступления в бюджет? Трясите оффшоры и олигархат!", "Прекратить бизнес на крови", "Позор крысам!". С площади колонна митингующих отправилась маршем по улицам Ивано-Франковска.

"Фиртка" Митинг в Ивано-Франковске

Как отмечается, в числе протестующих — активисты ВО "Свобода", "Национального корпуса", "Правого сектора", "Батькивщины", УНСО и др.

"Мы осуждаем политику в интересах олигархов, повальную приватизацию. Методы этой системы ничем не лучше методы системы Януковича. Мы считаем, что это красная карточка этой власти, которая сегодня не делает социально-национальную справедливую политику в государстве", — сказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Ранее в Киеве представители Федерации профсоюзов Украины проели митинг возле здания Верховной Рады с требованием снизить тарифов на жилищно-коммунальные услуги.