Кирюхин: олигархическая система в Украине пребывает на грани разрушения

Кирюхин считает, что одним из главных индикаторов, какова ситуация с позициями крупного национального бизнеса, проявится с темой "большой приватизации".

"Мы видим, что наши международные партнеры активно подталкивают Украину к приватизации — речь идет о целом комплексе очень больших предприятий. И мы видим большой интерес западных компаний и сопротивление крупного национального капитала и желание его самого принять участие в этом процессе приватизации", — сказал эксперт.

Приватизация, отметил он, покажет, насколько сильны позиции олигархов: если приватизация пройдет в интересах крупных украинских игроков, это будет значить, что у них есть ресурсы, чтобы закрыться от внешнего торпедирования.

"В Украине могут разрушить систему олигархов, и этом очень заинтересованы (в том числе — Ред.) внешние игроки", - сообщил Кирюхин.

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