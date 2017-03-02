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    Аналитика и комментарии

    Порошенко становится единственным олигархом в стране – Бондаренко

    (обновлено: )31720
    Политолог Кость Бондаренко в эфире Голоса Столицы заявил, что происходящее в Украине напоминает не деолигархизацию, а создание нового отдельного пула олигархов.
    Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

    Представители ДНР заявили, что на предприятиях украинской юрисдикции вводится "внешнее управление". Такой была реакция на невыполнение требования о прекращении блокады Донбасса с украинской стороны.

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    Самопровозглашенная республика намерена передать "национализированные" предприятия на подконтрольной территории структурам украинского бизнесмена Сергея Курченко. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ в Facebook со ссылкой на перехваченные телефонные переговоры.

    Под внешнее управление перешли около 40 украинских предприятий, большинство из них принадлежит Ринату Ахметову. Он – единственный из украинских бизнесменов, кто попал в рейтинг миллиардеров, составленный изданием Bloomberg. Ахметов занимает 483 строчку с оценкой в 3,66 миллиарда долларов. При этом из рейтинга видно, что состояние Ахметова снижается.

    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    пресс-служба президента
    "Отжать" Ахметова, отрезать Донбасс. Почему Порошенко не прекращает блокаду?

    В целом украинские бизнесмены в последнее время только теряют. Игорь Коломойский – национализирован "ПриватБанк". Дмитрий Фирташ до сих пор в Австриии ждет, куда его экстрадируют – в Испанию или США, где против украинского предпринимателя возбуждены уголовные дела.

    Насколько случайно совпадение всех этих обстоятельств вокруг украинских олигархов, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог Кость Бондаренко.

    Ситуация вокруг блокады Донбасса – перераспределение сфер бизнес-влияния?

    – Перераспределение сфер влияния. Назвать это деолигархизацией невозможно. Деолигархизация начинается там, где за счет сокращения удельного веса олигархов в экономике государства, олигархического капитала в экономике страны, увеличивается вес среднего класса, прослойка буржуазии и, соответственно, малый, средний бизнес начинают вытеснять олигархов. 

    То есть создаются условия для того чтобы представители малого, среднего бизнеса развивались, а представители олигархического капитала, скажем, уступали свое место, сужалась их прослойка в обществе. Так происходило во многих странах, где приходилось бороться с олигархической системой. 

    Андрей Блинов
    РИА Новости Украина Юлия Червинская
    Деолигархизация Коломойского. Блинов о том, что в залоге у "Привата"

    То, что происходит у нас, это фактически перераспределение сфер влияния, когда вместо трех, четырех, пяти олигархов, вместо Коломойского, Фирташа и других создается у нас один единственный пул олигархов во главе с президентом. Руководитель государства становится фактически главным или единственным олигархом в стране. 

    Другое дело, что, соответственно, к этому подталкивают целый ряд процессов, которые происходят в государстве. Например, у нас государство переориентировалось с поддержки экспортеров, а олигархи в основном были экспортеры, а не импортеры, и они становятся легкой добычей разного рода обстоятельств – как войны на Востоке, как это происходит сейчас с Ахметовым, как это происходит сейчас с Тарутой, например. Опять же, уменьшат транзиты потоков, как это случилось с Фирташем, или просто попадают в опалу и теряют свои объекты, как это случилось с Коломойским. 

    Фирташ, Коломойский, Ахметов – кто из них больше потеряет свои позиции?

    – Пока что наибольшие проблемы у Фирташа, потому что он, кроме всего прочего, находится под давлением обвинений и ожидает, что к нему будет применено правосудие в Австрии. 

    Дмитрий Фирташ
    из личного архива Дмитрия Фирташа
    Сколько стоит Фирташ?

    Но, кстати, как ни странно, Фирташ может оказаться победителем в этой игре, если он только выиграет суд в США. А судебное дело против Фирташа, напомню, фактически полностью инспирировано структурами Сороса и, соответственно, полностью высосано из пальца, потому что когда один обвинитель и нет фактов, а именно такая есть инсинуация с Фирташем, то, соответственно, учитывая прецедент, который 12 лет назад выиграл Олег Дерипаска в США примерно по такому же обвинению, у Фирташа есть все основания выиграть суд в Чикаго и вернуться в Украину победителем. 

    После этого вряд ли кто-то сможет поставить в упрек Фирташу какие-то коррупционные схемы или еще что-то, потому что у него будет такой вердикт суда, перед которым любой украинский суд спасует. 

    Что касается Коломойского, у него тоже проблемы очень серьезные. Он потерял "Укрнефть", но я бы не сказал, что он потерял "ПриватБанк", несмотря на то, что он перешел в собственность государства. Менеджмент остается если не из людей, близких к Коломойскому, то из лояльных к нему. 

    То, что произошло на Донбассе, может свидетельствовать, что петлю затягивают вокруг Ахметова? Что это инспирировано?

    — Абсолютно инспирировано. У Ахметова, начиная с октября, происходит очень жесткий конфликт с Россией. В России некоторые структуры настаивают на том, чтобы фактически если не уничтожить Ахметова, то его деактивизировать. 

    Шахтеры. Архивное фото
    RIA News Павел Лисицын | Перейти в фотобанк
    "Национализация" ЛДНР и неоднозначная реакция в соцсетях

    И, соответственно, то, что происходит на неподконтрольных Киеву территориях, и то, что происходит на этих железнодорожных путях, блокирующихся сегодня Семенченко и Парасюком, это звенья одной цепи. 

    Для меня Захарченко, Семенченко и Парасюк сегодня выступают единым фронтом, просто под разными масками. 

    Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС" высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.

    Власть должна принять радикальные меры для того, чтобы возобновить товарное и пассажирское сообщение с Донбассом, считает политический эксперт Сергей Быков.

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